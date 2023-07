“VivaRai2!” è contesa: al Prenestino la raccolta firme per accogliere Fiorello

Se via Asiago respinge Fiorello, ad accoglierlo ci pensa un’altra zona di Roma, più vivace, artistica e nota per la movida. Così dal quartiere Prenestino-Labicano è partita nei giorni scorsi l’operazione “Fiore Prenestino”, una raccolta firme per chiedere che “Viva Rai2!” trovi casa nella zona. Una nuova alba per il programma che da settimane fa discutere gli abitanti di Prati e che ora, per la sua seconda edizione, poteva risorgere proprio nel quadrante Est, in una delle zone più vive della città.

Il V Municipio scrive alla Rai per ospitare Fiorello

Dalla prima metà di luglio gli abitanti di quartieri come Pigneto, Malatesta, Tor Pignattara, Centocelle si sono rimboccati le maniche per aiutare Fiorello a trovare una nuova location per Viva Rai2!. Lo hanno fatto scendendo in strada, come una volta. Il V Municipio, l’area del Prenestino in particolare, è nota per la movida notturna, un ambiente stimolante e con un calendario fitto di appuntamenti, soprattutto artistici. Vuoi per la simpatia verso Fiorello, vuoi per la sensibilità dei residenti del Prenestino, il 20 luglio dagli uffici del V Municipio è partita perciò la raccolta firme per invitare Rosario Fiorello a “prender posto” nel quartiere. La pec è arrivata sulle scrivanie dei dirigenti Rai di viale Mazzini grazie al gruppo civico “Sei del Prenestino DOC” dove l’amministratrice, Ofelia De Luca, ha lanciato una “chiamata alle arti” nei giorni prima a tutti i commercianti, gestori, attività, artigiani, residenti e chiunque desiderasse che il quartiere diventasse la nuova location per VivaRai2!. Una rete di solidarietà che ha coinvolto 13 punti vendita sparsi sul territorio, da via Sampiero di Bastelica, passando per via Luchino dal Verme, via Renzo da Ceri fino a via Malatesta.

Di certo le proposte non mancano, come non mancano anche le lamentele di chi, per contro, vorrebbe dormire la notte, per quanto difficile; o di chi, ancora, chiede che le amministrazioni si occupino di questioni più serie, come l’emergenza rifiuti. Diverse anche le proposte dei residenti per trovare uno spazio adeguato nel Prenestino-Labicano, alcuni per esempio scrivono: “Magari si potrebbe utilizzare quel mega spazio della stazione Metro C, che spesso è pieno di mondezza e zozzoni”.

Dove sarà la nuova sede di Viva Rai2

Nemmeno il tempo di fantasticare però, che ieri è arrivato dal profilo Twitter di Fiorello l’annuncio. “Ci siamo quasi: location vivarai2”. Tra le ipotesi, la zona dello Stadio Olimpico tra il Foro Italico e lo Stadio dei Marmi. Un’altra location, si pensa, potrebbe essere la zona antistante l’Auditorium della Rai in Largo De Bosis. Sfuma così il sogno del “Fiore Prenestino”, tra chi ci sperava e chi invece era già pronto coi tappi alle orecchie. “VivaRai2!, trovata la location, addio sogno”, si sfogano gli abitanti. Le notti insonni, al Prenestino, si faranno comunque, ma senza Fiorello.

