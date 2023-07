Viva Rai 2, dove si sposterà la trasmissione di Fiorello: ecco le possibili location

Viva Rai 2 cerca casa per ospitare la seconda stagione del programma radiofonico, senza rimostranze dei cittadini e malcontenti generali. Fiorello torna a far parlare del format Rai dopo le polemiche per cui il suo spin-off radiofonico avrebbe turbato la quiete dei condomini di via Asiago, che per mesi avrebbero sopportato il caos generato dalla messa in onda.

Schiamazzi notturni, rifiuti a bordo strada e musica ad alto volume sono alcune delle lamentele che gli abitanti del quartiere avrebbero mosso agli organizzatori di Viva Rai2, tanto da destare l’interesse anche di viale Mazzini, che ha tentato fino all’ultimo una mediazione con delle indennità ai condomini, per permettere di rinnovare la stagione nella stessa location. Non c’è stato invece nulla da fare, a Prati non vogliono sapere dell’aria di festa portata dal conduttore nel gazebo di via Asiago. Così, arrivata la smentita dallo stesso Fiorello sul rinnovo della location usata fino a oggi per la seconda stagione, si pensa già a un quartiere alternativo, che incontri le esigenze degli abitanti e metta tutti d’accordo.

Viva Rai 2 resterà a Roma Nord?

Fiorello ha già confermato con un post social che Viva Rai 2 non si terrà sicuramente più a via Asiago, ma potrebbe comunque rimanere vicino a Piazza Mazzini e alla sede Rai. Le amministrazioni locali stanno cercando un compromesso con l’emittente di Stato per esempio, come ha spiegato anche Renato Santini, consigliere del I Municipio, al Corriere della Sera, “Ci sarebbero spazi liberi, come in via Col di Lana, dove si attende la realizzazione di una strada scolastica, oppure al parco Teulada vicino alla cittadella giudiziaria”, in entrambi i casi il rischio di disturbo della quiete sarebbe limitato, non essendo zone residenziali.

Le alternative per salvare il programma

Persino Alessia Marcuzzi, che affianca Fiorello in Viva Rai2, cerca di aiutare il conduttore nell’ardua impresa di trovare una location sostitutiva. Così, gli propone: “Convincerò i condomini di casa mia, così vi potrò vedere direttamente dalla finestra!”, chiedendosi come sia possibile la fine di un programma.

In un moto di campanilismo, poi, sui social intervengono anche i fan originari di Roma Sud, proponendo al conduttore una location vicino al Gazometro. “Caro Fiorello, visto che Roma Nord non apprezza la tua arte, ti offriamo noi una nuova location per Viva Rai2! Qui non abita nessuno, non ci sono residenti intolleranti e splende sempre il sole”.