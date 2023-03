Weekend a Roma, cosa fare sabato 1 e domenica 2 aprile 2023 con i bambini? Eventi in programma. Questo fine settimana, in concomitanza all’inizio del mese di Aprile 2023, vedrà numerosi eventi nella Capitale aperti a tutta la famiglia. Anzitutto, tra le attività da mettere in atto, un bel picnic potrebbe essere il miglior modo per dare un nuovo benvenuto alla Primavera. Per dei pranzi al sacco con i vostri bambini, consigliati i parchi oppure le famose ville storiche all’interno del territorio capitolino.

Cosa fare questo weekend a Roma con i nostri figli

Le cose da fare sono tante. Anzitutto, delle bellissime passeggiate in giro per la città, magari anche aiutati da una bella giornata di sole. Si può visitare il Centro Storico, ma ugualmente affascinante anche la possibilità di fare un giro verso il lungomare di Ostia una lunga passeggiata lungo il Parco degli Acquedotti sull’Appia. In tema di cultura, ricordiamoci che ogni prima domenica del mese sono gratis i musei civici e le aree archeologiche della Città Eterna: approfittatene. Tra i siti visitabili, ci sono i Fori Imperiali e soprattutto il Circo Massimo, un’area che c’invidia mezzo mondo.

Una visita a Roma World

Vuoi vedere come vivevano gli antichi romani? Niente è meglio di Roma World, il parco a tema sull’Antica Roma. Potrai assaporare come vivevano la Città in quegli anni, provare a fare l’esperienza del gladiatore, oltre a vedere gli usi e costumi della nostra Tradizione, che risale a ben 2000 anni fa. Un’esperienza consigliata a tutti i cittadini, cui gli stessi turisti vanno pazzi. Portateci anche i bambini, che potranno assaporare da vicino la storia del territorio capitolino.

Lo Stunt Show di Cinecittà World

Una giornata al parco divertimenti, non si nega mai. Ecco allora che potrete recarvi a Cinecittà World, dove avrete la possibilità di assistente allo Stunt Show interno alla struttura. Sul tema di “scuola di Polizia”, gli stuntman saranno felici di regalare manovre spettacolari per i vostri bambini, a bordo di potenti macchine e soprattutto motociclette. Testacoda, scene d’azione, acrobazie su due ruote e tanto altro, accompagneranno il pomeriggio per i vostri bimbi.