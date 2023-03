Weekend a Roma, cosa fare sabato 1 e domenica 2 aprile 2023: gli eventi in programma

Cosa fare a Roma nel weekend? E’ questa una delle domande più ricorrenti che torna puntualmente ogni settimana. La Capitale con i suoi infiniti luoghi da visitare, mostre, musei, eventi, concerti, fornisce un’ampia possibilità di scelta. E anche il prossimo fine settimana, quello dell’1 e 2 aprile, non farà eccezione. Vediamo allora qualche consiglio su cosa vedere a Roma sabato e domenica.

Eventi Roma weekend, cosa fare sabato 1 aprile 2023

Dal 30 marzo al 2 aprile è di scena il Festival Romics alla Fiera di Roma per tutti gli appassionati di fumetti e videogames. All’Ippodromo delle Capanelle c’è invece il Millenium Expo Auto Moto d’epoca nelle giornate dell’1 e 2 aprile. E poi i consueti appuntamenti con cinema, teatro e mostre. Ricordiamo che a Roma riapre anche Tulipark, il parco dei tulipani visitabile fino al 16 aprile.

Mostre Roma da vedere nel primo weekend di aprile

Fino al 7 maggio, c’è la mostra dedicata a Van Gogh così come l’esposizione Real Bodies che resterà in Piazza di San Giovanni in Laterano fino al prossimo 1 maggio 2023. E ancora: The sweet Sixties: narrazione di moda al museo nazionale di Castel Sant’Angelo, oppure Nasi per l’arte, a Palazzo Merulana. Dal 18 marzo al prossimo ottobre al Chiostro del Bramante è di scena Michelangelo Pistoletto. Infinity; e ancora: Orient-Express & CIE, itinerario di un mito moderno vi aspetta a Villa Medici. Quindi l’esposizione dedicata al Viaggio di Enea al Foro Romano.

Eventi teatro Roma 1 aprile 2023

Presso il teatro Umberto Il Giardino dei Ciliegi vi aspetta fino al 2 aprile. Al Brancaccio c’è poi Claudio Bisio con “La mia vita raccontata male” mentre Al Vascello David Copperfield sketch comedy, un carosello Dickensiano. “Ai miei tempi non era così”: Maurizio Battista è di scena al Teatro Olimpico fino al 2 aprile.

Cosa fare a Roma la Domenica delle Palme

Passiamo a domenica. Anche il 2 aprile, Domenica delle Palme, le alternative non mancheranno (in tal senso non perderti il nostro approfondimento dedicato in questo articolo). Sicuramente il primo appuntamento da segnare in agenda è quello dei Musei Statali che saranno visitabili gratuitamente considerando che quella prossima sarà la prima domenica del mese. Domenica ci sarà anche l’evento “Run for autism 2023” con partenza presso Piazza Bocca della Verità. In concerto inoltre Fabrizio Moro all’Auditorium Parco della Musica.

Musei gratis Roma domenica 2 aprile 2023, ecco quali

Si rinnova come detto l’appuntamento con i musei gratis a Roma. Pertanto ci sarà l’entrata gratuita per tutti il 2 aprile, prima domenica del mese, nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 19.00 ultimo ingresso alle 18.00) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 9.00 – 19.15 ultimo ingresso un’ora prima). L’ingresso è libero compatibilmente con la capienza dei siti.

Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9.00 – 19.00). A questo link tutte le informazioni utili con l’elenco delle strutture che sarà possibile visitare.

Tutti gli eventi a Roma nel prossimo fine settimana

Questi, chiaramente, sono solo alcuni degli appuntamenti che si terranno nel fine settimana nella Capitale. Per conoscere l’elenco completo degli eventi che si terranno a Roma il 1 e il 2 aprile 2023 vi invitiamo a cliccare sul seguente link restringendo il campo di ricerca in base alle preferenze desiderate.

Sagre Roma e nel Lazio 1 e 2 aprile 2023

Chiudiamo adesso con qualche consiglio “gastronomico” utile per tutti gli amanti di sagre e manifestazioni dedicate al buon cibo (qui la nostra guida di aprile 2023 con tutti gli eventi a Roma e nel Lazio). Ecco quelle che ci saranno a Roma (ma non solo) in questo fine settimana:

Sagra dell’Asparago Roma

Quando: 1-2 aprile 2023

Dove: Tenuta Biologica Agricoltura Nuova, Via Valle di Perna, 315

Fiera dei Saperi e Sapori Cerveteri

Quando: 1 aprile 2023

Dove: Piazza Aldo Moro

Sagra dell’Arancia Suio

Quando: 1-2 aprile 2023

Dove: Piazza Madre Teresa di Calcutta

Aspettando la Pasqua, tra saperi e sapori Sacrofano