Domenica delle palme a Roma, cosa fare il 2 aprile 2023: eventi in programma e musei gratis

Si avvicina la Pasqua, le giornate sono più lunghe e il clima primaverile ben si presta alle classiche gite del fine settimana. E quale meta migliore se non quella della nostra Capitale? Roma infatti, con i suoi luoghi simbolo, le mostre, i musei, le ville, la cultura, gli eventi, e chi più ne ha più ne metta, offre davvero un’infinità di opportunità. E il prossimo fine settimana, quello della domenica delle Palme, non sarà da meno. Ecco dunque cosa fare domenica 2 aprile 2023.

Cosa fare la Domenica delle Palme, eventi Roma 2 aprile 2023

Domenica 2 aprile saranno davvero tantissimi gli eventi a Roma. Da dove cominciare? Sicuramente dai Musei Statali che saranno visitabili gratuitamente considerando che quella prossima sarà la prima domenica del mese. Da non perdere, per tutti gli amanti del genere, il Festival “Romics” dedicato al fumetto alla Fiera di Roma che terminerà proprio il 2 aprile. All’Ippodromo delle Capanelle arriva invece il Millenium Expo Auto Moto d’epoca nelle giornate dell’1 e 2 aprile. A teatro, presso l’Auditorium della Conciliazione, c’è invece lo spettacolo Alice nel Paese delle Meraviglie. Domenica ci sarà anche l’evento “Run for autism 2023” con partenza presso Piazza Bocca della Verità. In concerto inoltre Fabrizio Moro all’Auditorium Parco della Musica.

Musei gratis Roma domenica 2 aprile 2023, ecco quali

Si rinnova come detto l’appuntamento con i musei gratis a Roma. Pertanto ci sarà l’entrata gratuita per tutti il 2 aprile, prima domenica del mese, nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 19.00 ultimo ingresso alle 18.00) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 9.00 – 19.15 ultimo ingresso un’ora prima). L’ingresso è libero compatibilmente con la capienza dei siti.

Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9.00 – 19.00). A questo link tutte le informazioni utili con l’elenco delle strutture che sarà possibile visitare.

Mostre da visitare a Roma nel weekend

Sempre aperta la mostra Real Bodies che resterà in Piazza di San Giovanni in Laterano fino al prossimo 1 maggio 2023. A Fiumicino invece c’è la più grande mostra di mattoncini Lego che dopo lo straordinario successo è stata prolungata fino al gennaio 2024. E ancora. A Roma vi aspetta anche The World of Bansky prolungata fino al 28 maggio presso la Galleria Commerciale Stemmi. Sempre nella Capitale riapre Tulipark, il parco dei tulipani visitabile fino al 16 aprile. Infine, fino al 7 maggio, c’è la mostra dedicata a Van Gogh.

Sagre Roma e nel Lazio aprile 2023

Se invece volete trascorrere un fine settimana all’insegna della gastronomia non perdetevi la nostra guida dedicata alle sagre che si terranno a Roma e nel Lazio nel mese di Aprile. Si parte proprio questo weekend, il primo del mese, con tantissimi appuntamenti per tutti i gusti. A questo link sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com tutte le informazioni.