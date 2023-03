Quando è Domenica delle Palme 2023? Data e significato

Stanno per arrivare le vacanze di Pasqua e la domenica precedente e quella delle Palme. Quando capita quest’anno la domenica delle Palme? Questa ricorrenza cambia a seconda della giornata di Pasqua e arriva durante la Quaresima. Legata a questa data c’è una storia che andiamo a ripercorrere per comprenderne il significato.

Quando capita la domenica delle Palme quest’anno?

Intanto bisogna dire che in questo 2023, la giornata delle Palme capiterà il 2 aprile e segna l’inizio della settimana Santa. Si tratta di un appuntamento speciale che viene celebrato con una messa nella quale il sacerdote benedice le palme di ulivo. Un rito che viene fatto, generalmente, fuori dalla chiesa e solo a seguire viene officiata la messa.

Una data che segna l’ingresso di Gesù a Gerusalemme

In questa giornata si celebra l’ingresso in trionfo di Gesù a Gerusalemme che entra nella città mentre viene acclamato dai fedeli che agitano rametti di palma. Da questo ha origine il nome della ricorrenza. Un episodio che, in sé, ripercorre il percorso che Gesù sta per compiere: andare incontro alla morte. In questa occasione sono elementi simbolici le palme e i ramoscelli di ulivo, utilizzati come simbolo per celebrare il trionfo, l’ascesa, la rinascita e anche l’immortalità di Gesù Cristo.

La messa sarà incentrata sulla Passione di Gesù

In questa giornata l’omelia che viene celebrata in chiesa si concentra sulla storia della Passione di Gesù ed è tratta dai Vangeli di Marco, Luca oppure Matteo. A seguire i fedeli torneranno nelle proprie case con i rami benedetti, come simbolo di pace che veniva utilizzato poi nella giornata di Pasqua per benedire la tavola e, quindi il pranzo pasquale. A chiarire nel dettaglio il significato della domenica delle Palme è il Vangelo di Giovanni che specifica la scelta della data, la celebrazione, la processione e anche l’atteggiamento di giubilo dei fedeli quando vedono arrivare Gesù.