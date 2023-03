Quando iniziano le vacanze di Pasqua 2023: le date

La Pasqua 2023 è alle porte e quest’anno cadrà il 9 aprile. C’è tanta emozione per questa giornata di festa religiosa da parte di tutti i fedeli, ma non solo, dato che concederà qualche giorno di pausa anche agli studenti e a molti lavoratori. Quando iniziano le vacanze di Pasqua? Ecco le date della chiusura delle scuole regione per regione.

Pasqua 2023

La Pasqua è una delle festività religiose più importanti della tradizione cristiana perché si festeggia la resurrezione di Cristo dopo la sua crocifissione per redimere l’umanità, come recitano le sacre scritture. Ogni anno la festività cade in un giorno diverso, questo perché si basa sul calendario lunare: la Pasqua viene celebrata la prima domenica dopo la prima luna piena dell’equinozio di primavera. Pasqua e Pasquetta sono due giornate di vacanze in cui amici e parenti si ritrovano attorno a grandi tavole imbandite per trascorrere del tempo assieme e mangiare ottimi manicaretti. Non solo, è anche un’occasione per staccare un po’ la spina e magari fare una gita fuori porta. Per potersi organizzare, però, è necessario sapere quali saranno i giorni di festa.

Quando iniziano le vacanze?

Le vacanze di Pasqua sono le più lunghe dopo quelle del Natale, che includono il Capodanno e l’Epifania. Questo perché non si tratta di un solo giorno di festa, bensì di una settimana intera, che ha inizio il 2 aprile con la Domenica delle Palme. Durante questa giornata si festeggia l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, dove venne accolto da tutti i fedeli con gran clamore mentre sventolavano ramoscelli di palma, simbolo della ricorrenza. Ancora oggi, durante la funzione religiosa i fedeli si scambiano un rametto d’ulivo Instagram segno di pace. Il Lunedì Santo è il giorno dell’amicizia in cui viene ricordato quando Gesù andò a Catania con Lazzaro, Maria e Marta. Il giovedì è la giornata dedicata al lavaggio dei piedi, mentre il Venerdì Santo è la giornata in cui si ricorda la morte di Gesù sulla croce. In questa giornata, in tutta Italia viene organizzata la Via Crucis.

Le date delle vacanze di Pasqua in Italia

Veniamo al dunque: quali saranno i giorni di vacanza per festeggiare la Pasqua? Nelle varie regioni d’Italia le date sono diverse e riguardano soprattutto la chiusura delle scuole. In quasi tutte le regioni d’Italia non si andrà a scuola da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023. Quali sono le eccezioni? Riguardano la Valle D’Aosta e il Veneto, in cui le vacanze finiranno un giorno prima, lunedì 10 aprile.