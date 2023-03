Weekend a Roma, cosa fare sabato 11 e domenica 12 marzo con i bambini: gli eventi del fine settimana. Nonostante il maltempo di oggi, il tempo sulla Capitale dovrebbe essere clemente. Sabato e domenica potrebbero diventare infatti l’occasione per passare del bellissimo tempo in famiglia, magari organizzando delle passeggiate, gite o addirittura vedere le attività culturali presenti all’interno dei vari Municipi che compongono la Città.

Weekend a Roma con Vini Selvaggi a Spazio 900

Domenica 12 marzo, ma anche lunedì 13, sarà l’occasione di visitare la mostra Vini Selvaggi, che si terrà nel grandissimo locale di Spazio 900 all’Eur. Qui vi sarà un’esposizione di 100 espositori provenienti da tutta Europa, che all’interno dei loro stand proporranno vini, sidri e birre artigianali. Chi esporrà vino, per l’occasione, porterà oltre 900 marche provenienti dall’Italia, la Francia, la Spagna, la Slovenia, la Germania e la Polonia.

Le figurine Panini invadono piazza San Giovanni

Davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, si svolgerà il Panini Tour. L’evento tornerà dopo la pandemia di Covid-19, avendolo fermato nella Capitale negli ultimi tre anni. Un evento cui i collezionisti delle “figurine dei calciatori” sono molto legati, soprattutto per poter socializzare con altre persone che tengono la stessa passione. La manifestazione che si svolgerà questo sabato e domenica, permetterà ai fan del genere anche delle attività: nel “Panini Village” sarà consentito il classico “scambio delle figurine”, oltre all’autenticazione degli album Panini ultimati con tutte le figurine.

La Fiera del Padel a Roma

Il Padel sta prendendo sempre più piede tra le persone come sana attività sportiva. In questo senso, alla Fiera di Roma si svolgerà il “PIX-Padel Italy X-Perience”, che proprio riguarderà tutti i fan di questo particolare sport. Non solo espositori che pubblicizzeranno il materiale per giocarci, ma anche eventi sportivi che si svolgeranno all’interno di 10 campi da Padel. Campi che vedranno la presenza di due eventi importanti del genere: le finali del Master Tennis Program Ranking Amateur e l’Inclusive padel tour, quest’ultimo dove giocheranno atleti con arti artificiali.