Weekend a Roma, cosa fare sabato 13 e domenica 14 maggio 2023: eventi in programma

Come ogni settimana, andiamo a vedere come passare il prossimo weekend a Roma. Infatti, la settimana si avvicina alla sua conclusione, con sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 che si avvicinano. Molti Comuni della provincia romana si avvicinano al voto amministrativo, ma questo non toglie come cittadini e famiglie, dopo la consueta chiamata alle urne, possono organizzare una giornata nella Capitale o nelle molteplici cittadine della sua immensa area provinciale.

Cosa fare sabato 13 maggio a Roma?

La prima attività da non perdere, dal nostro punto di vista, è quella dell’apertura straordinaria del Mitreo, che avverrà presso lo storico Palazzo Barberini. Si tratta del santuario dedicato al culto di Mitra, eretto tra il II e il III secolo D.C. Chi vorrà affacciarsi per vederlo, dovrà organizzarsi in fretta: servirà infatti prenotare i biglietti entro il 12 maggio 2023 (ovvero domani). I ticket costeranno 16 euro a persona, comprendendo la prenotazione, la visita guidata e le cuffie. Altra visita molto suggestiva, che peraltro sta andando molto su Instagram tramite le stories, è la visita in battello sul fiume Tevere. Il biglietto costerà 22 euro a persona, con la partenza prevista alle ore 16 sotto il Ponte Cestio sul lungotevere degli Anguillara.

La notte ai musei del 13 maggio

L’iniziativa che sarà valida in tutta Europa, promette la visione dei più suggestivi musei capitolini nell’ora notturna. I poli museali, da quello che sappiamo, saranno aperti fino alle ore 2 di notte. Per accedervi, basterà pagare il biglietto a un prezzo simbolico: solamente 1 euro, rendendo tali visite accessibili a tutti i cittadini di Roma. I musei coinvolti nell’iniziativa saranno: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo Napoleonico, Museo di Roma in Trastevere, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca), Museo delle Mura, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Civico di Zoologia, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Galleria d’Arte Moderna, Museo di Casal de’ Pazzi.

Cosa fare domenica 14 maggio nella Capitale?

Per domenica, la location più indicata potrebbe essere la Villa Farnesina. Qui, infatti, si potrà visitare la storica residenza di Agostino Chigi nel cuore di Trastevere, che per l’occasione proporrà la mostra “Raffaello e l’Antico”. Tra le altre visite da fare, da non perdere anche la visione dell’area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, che verrà aperta in maniera straordinaria. Sarà visitabile dalle ore 11,10, con il biglietto che costerà 16 euro a persona.