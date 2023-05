Weekend a Roma, cosa fare sabato 6 e domenica 7 maggio 2023: eventi in programma e musei gratis

Tornano i weekend da fare a Roma, con la Città eterna che mette in programma una vastità di eventi da visitare insieme a famiglia o amici. Dopotutto, probabilmente ci siamo realmente lasciati alle spalle il maltempo degli ultimi giorni, con la stagione balneare – e quindi estiva – che realmente è a un passo: sul mare della Capitale, infatti, l’estate partirà il 10 maggio 2023, con tante attività balneari pronte ad accogliere le persone.

Cosa possiamo visitare a Roma sabato 6 maggio?

Se vogliamo impreziosire la nostra giornata con l’arte, la nostra destinazione dev’essere la Make Art Gallery nella zona di Garbatella. Qui si svolgerà la mostra “Pianeta Terra”, dove l’artista argentina Isabel Carafì ha messo in piedi un evento sulla sostenibilità ambientale con una mostra virtuale: assolutamente da non perdere. Trovandoci vicino alla zona dell’Eur, un altro interessante evento ci sarà alle Tre Fontane: “I Monaci Trappisti e l’Abbazia delle Tre Fontane”. Un passeggiata spirituale tale le leggendarie birre trappiste e la preghiera che contraddistingue la storia di questo luogo.

Cosa visitare questa domenica 7 maggio?

Al Rione Monti, presso la “Galleria cabaret Voltaire”, ci sarà l’evento “e.spó.sto”, la mostra personale organizzata dall’artista Marta Pisa. L’evento permetterà di incontrare l’artista, in un ingresso gratuito per vedere le sue opere. “Esposto”, come il titolo della mostra, metterà a nudo ed esporrà l’arte pensata dalla Pisa: anche questo un evento da non perdere assolutamente. Andando a Villa Borghese, presso il Bioparco ci sarà “Occhio all’alieno”. Una giornata tematica pensata per adulti e piccini, dedicata a quegli animali, definiti “alieni”, perchè non provenienti dalla tradizione italiana.

I musei gratis questo fine settimana

Per domenica 7 maggio, troveremo a Roma diversi musei gratis da visitare con amici e famiglia. Questo perché la giornata capiterà nella prima Domenica del mese, dove il Comune offre la possibilità di entrare negli scavi archeologici o nei musei comunali in maniera completamente gratuita. Un’occasione che non dovete assolutamente perdere, considerato come potrete visitare gratis anche il Circo Massimo e i Fori Imperiali.