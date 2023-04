Weekend a Roma, cosa fare sabato 22 e domenica 23 aprile 2023: eventi in programma

Cosa fare nel weekend a Roma? Tantissimi gli eventi in programma nella Citta Eterna che è pronta, come sempre, a regalare ai propri visitatori una vasta gamma di possibilità. Infatti, tra il Natale di Roma e le celebrazioni del 25 aprile c’è davvero l’imbarazzo della scelta: cultura, divertimento, ma anche buon cibo. Il divertimento è assicurato, ecco per voi gli eventi in programma sabato 22 e domenica 23 aprile.

Cosa fare a Roma nel weekend?

Grande festa al Circo Massimo per il Natale di Roma, con un tripudio di eventi tutti da scoprire! Sabato 22 ci saranno ancora i banchi didattici e si potrà poi assistere al torneo tra scuole di gladiatori. Si proseguirà con il gioco di “Harpastum”, antenato del calcio, mentre nell’ultimo giorno di festa, il 23 aprile, ci sarà il raduno dei gruppi partecipanti e la cerimonia di apertura di “Commissio Feriarum”. Invece, al Garum Museo e Biblioteca della cucina andrà in scena Ficus al massimo “il Made in Italy che cerchi”, un’esperienza davvero unica che permetterà di ammirare le eccellenze contemporanee del “fatto a mano”.

La Giornata Mondiale della Terra

Dopo lo stop a causa dell’emergenza sanitaria, torna in presenza l’appuntamento per le celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra – arrivata alla sua 53esima edizione – il Villaggio per la Terra al galoppatoio di Villa Borghese. Dal 21 al 25 aprile, saranno oltre 600 gli eventi in programma. Tantissimi i talk show che avranno luogo sulla splendida terrazza del Pincio, le opere live degli street artist e le numerose attività come, per esempio, quelle che si potranno sperimentare al Villaggio sportivo.

La fiera Roma Incontra il Mondo

Girare in mondo con un unico biglietto? Alla fiera di Roma è possibile! Si parte il prossimo 22 aprile e fino al primo maggio. Oltre 40 i ristornati e li stand gastronomici provenienti da ogni angolo del mondo e che sono pronti ad accogliere i visitatori. Un unico biglietto per visitare il festival irlandese, il festival dell’Oriente, il festival country, il festival dei nativi americani, il festival argentino, il festival spagnolo, il festival del Giappone, il sushi village. Insomma ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta e la possibilità di esplorare il mondo pur rimanendo in città.

La Festa della Resistenza

La festa della Resistenza inizierà domenica 23 aprile alla Garbatella e durerà fino al 25. Una tre giorni per far conoscere in modo approfondito una pagina importante e preziosa della storia nazionale ed europea, avendo anche modo di confrontarsi sui valori e sui principi alla base della nostra repubblica.