Weekend a Roma e nel Lazio con i bambini, cosa fare sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023: tutti gli eventi

Il fine settimana è ormai alle porte e quale occasione migliore per rilassarsi un po’? Roma, la Città Eterna, offre davvero numerose occasioni di svago e divertimento, per trascorrere un fine settimana all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Eventi gastronomici, pièce teatrali, mostre, concerti, eventi di beneficienza, eventi per i bambini. Ce n’è davvero per tutti i gusti e nessuno potrà dirsi scontento! In particolare per quel che riguarda i bambini sono molteplici le attività disseminate per la Capitale e alle quali è possibile prendere parte! Per facilitarvi la ricerca, in questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di eventi da non perdere!

Carnevale 2023 a Roma e nel Lazio, cosa fare con i bambini: gli eventi in programma, carri e sfilate

Weekend a Roma, gli eventi con i bambini

Iniziamo la nostra rassegna di eventi partendo dal teatro. Al Teatro Verde sarà in programma- sabato 28 e domenica 29 gennaio- Rodari Smart, un evento in cui favole e musica si fonderanno in un connubio irresistibile. Al Teatro Manzoni andrà invece in scena la magia con il maghetto più amato di sempre: Harry Potter. Lo spettacolo si intitola: Harry e la scuola dei maghi. Ancora, al Centrale Preneste domenica troveremo in scena Le stelle di sotto. Uno gnomo chiamato Cucuzzolo mentre sabato a Trastevere ci saranno le Mirabolanti avventure di Alice. Per tutto il fine settimana sarà inoltre possibile rivivere le esotiche atmosfere di Aladino e la lampada magica, in scena all’Emporio delle arti. Infine, al teatro Accettella è in scena per il weekend Un lupo e un bambino.

Cinema

Passiamo adesso dal teatro al cinema! Anche se per ragazzi con più di 13 anni nella classifica di film da vedere c’è Avatar 2. Ma non solo! Segnaliamo anche Il Gatto con gli Stivali 2- L’ultimo desiderio l’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri, La Fata combinaguai, Me Contro Te Missione Giungla e Ernest & Celestine.

Mostre e laboratori

Veniamo infine, ma non certamente per importanza, alla mostre e ai laboratori ai quali sarà possibile visitare e prendere parte in questo freddo fine settimana anche in compagnia dei bambini. Segnaliamo tra le altre le mostre: Bansky: the immersive experience sabato alla stazione Tiburtina e Professioni Rumorista domenica a Cinecittà. Fittissimo anche il calendario di Cicero in Rome: visite guidate, cacce al tesoro, i più piccoli non dovranno far altro che decidere l’evento al quale partecipare! Ricordiamo infine, al museo Nazionale Etrusco il laboratori per i più piccini l’arte di creare gli specchi.