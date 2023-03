Weekend a Roma e nel Lazio: cosa fare sabato 4 e domenica 5 marzo, eventi e sagre in programma

Siete in città per il fine settimana e non sapete proprio che cosa fare? Niente paura, in questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di eventi in programma a Roma e nella regione Lazio – per chi volesse spostarsi – a partire da domani sabato 4 marzo e fino domenica. Numerosi gli eventi in programma, dalle mostre fino agli spettacoli musicali passando per i mercatini. Le cose da fare non mancheranno e la noia non sarà altro che un lontano ricordo. Vediamo adesso quali sono le attività da non perdere durante questo fine settimana.

Cosa fare a Roma (e nel Lazio) tra sabato 4 e domenica 5 marzo? Gli eventi

Iniziamo la nostra rassegna di eventi con il mercatino delle Streghe alla Città dell’Altra Economia nel cuore di Testaccio. L’evento è previsto per domenica 5 marzo a partire dalle ore 10. Numerosi gli espositori a tema presenti al mercatino e tutti facenti parte di un’area market esoterica. Incensi naturali, bacchette fatte a mano, talismani, tarocchi ed ancora, abbigliamento, accessori, insomma ce n’è davvero per tutti i gusti. Non mancheranno, inoltre, gli esperti di cartomanzia e l’immancabile angolo dedicato allo street food con specialità culinarie multietniche.

Mostre e spettacoli

Per gli appassionati delle mostra segnaliamo quella dedicata a Frida Kahlo in programma da venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo dalle ore 10 presso la Medina Art Gallery. La mostra intitolata: “100 Frida per Frida” è a cura di Fernando Aroche Bello e fa del dialogo e della creazione le sue cifre distintive. Vinicio Marchioni sarà invece in scena all’Auditorium Parco della Musica con lo spettacolo “In vino veritas”. In scena dal 4 al 5 marzo, durante lo spettacolo Marchioni alternerà sul palco racconti personali, poesie, massime, storie riprese dai miti classici ispirati al vino ed il tutto sarà accompagnato da musiche dal vivo e da dischi d’epoca.

Weekend a Roma, cosa fare sabato 4 e domenica 5 marzo 2023: gli eventi in programma

Il concerto di Davide Richichi a Fiumicino

Spazio alla musica sul litorale romano. Sabato 4 marzo si esibirà in concerto a Fiumicino, a partire dalle ore 21, Davide Richici, trombettista, cantante e compositore romano. Il concerto si effettuerà presso il Museo del Saxofono. Accompagnato da Roberto Bottalico al sax tenore alto, Paride Furzi al contrabbasso e Antonio Marianella alla batteria, Richichi offrirà al pubblico un viaggio a tutto tutto nel proprio universo canoro.

“Mare di Lucio” a Formia

Sposandoci da Roma ed arrivando nella cittadina di Formia, in provincia di Latina, sarà possibile assistere alla rassegna “Il Mare di Lucio”. L’iniziativa in occasione dell’80esimo compleanno del noto cantautore avrà inizio venerdì e proseguirà fino a domenica 5 marzo. La musica di Dalla verrà diffusa per le via del centro cittadino e a partire dalle 15 sarà possibile visitare l’imbarcazione “Brilla & Billy” accompagnati dall’armatore Gianni Gargano.