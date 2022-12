Weekend di Natale a Roma, cosa fare sabato 24 e domenica 25 dicembre 2022: eventi e mercatini in programma

Roma. A quali eventi è possibile prendere parte durante il weekend di Natale? Il countdown delle feste sta per cominciare, quest’anno la Vigilia capita di sabato e Natale di domenica. Una fine settimana all’insegna delle festa e dell’allegria. Tuttavia, per chi avesse voglia di prendersi una pausa dal pranzo in famiglia non c’è che l’imbarazzo delle scelta. La capitale infatti propone tutta una serie di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età.

Cosa fare a Natale a Roma: tutti gli eventi in programma fino al 28 dicembre, il calendario completo

Quali eventi ci sono a Roma durante il weekend di Natale?

Sono davvero numerose le attività proposte dalla Capitale durante le feste. Ce ne sono davvero per tutti i gusti e per tutte le età, cosicché nessuno possa risultare scontento. Iniziamo la nostra rassegna di eventi natalizi con il tradizionale quanto immancabile appuntamento del Natale nei Musei, iniziativa — del Sistema Musei di Roma Capitale — che dal 23 dicembre all’8 gennaio è pronta ad accogliere visitatori di tutte le età con un ricco programma di mostre, eventi ed attività didattiche. Tutti i musei civici resteranno aperti il 24 dicembre fino alle 14, chiusi invece il 25 dicembre mentre per il giorno di Santo Stefano saranno aperti solo i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis e i Mercati di Traiano.

Il Natale a Villa Borghese

La manifestazione natalizia “Christmas Word” si tiene nel cuore verde della Capitale, a Villa Borghese. Qui, saranno presenti numerosi spettacoli live, la pista di pattinaggio e la toy factory. Immancabile nel tour del Christmas Word è certamente la visita al Polo Nord, con la casa di Babbo Natale ricreata con suggestivi scenari. Insomma, un esperienza unica che vi permetterà di assaporare la magia del Natale nel mondo.

Natale 2022 a Roma, cosa fare: tutti gli eventi in programma, dal Christmas World ai mercatini. Date e orari

Cinecittà Word

Passiamo adesso al parco divertimenti di Cinecittà Word che il prossimo 25 dicembre presenta l’iniziativa del Natale gratis. Il parco sarà aperto al pubblico dalle 11 alle 18, regalando un tripudio di magia ed emozioni ai suoi visitatori. L’ingresso è gratuito e la Santa Messa verrà celebrata dal vescovo di Roma Sud. Coloro che lo desiderano potranno anche confessarsi e godersi poi la restante parte della giornata con 40 attrazioni.

Eventi a Roma nel weekend di Natale, i mercatini

Che Natale sarebbe senza mercatini? Ebbene si, uno dei pezzi forti, immancabili ed intramontabili di ogni tradizione natalizia che si rispetti è il mercatino. Nemmeno a dirlo, sono davvero innumerevoli quelli presenti nella Capitale, ogni quartiere ha il suo. L’atmosfera che i mercatini di natale sanno regalare è a dir poco magica e quale modo migliore per prendersi una pausa dal pranzo con i parenti se non attraverso una passeggiata tra i mercatini? In merito segnaliamo quelli storici di Piazza Navona o ancora, quelli sul Lungotevere e a Cinecittà.