Affluenza elezioni Terracina 2023: risultati in diretta, exit poll, chi sarà il nuovo Sindaco?

Elezioni Terracina 2023, iniziato il conto alla rovescia per l’elezione del nuovo Sindaco della città. Dopo la caduta dell’ultima Amministrazione targata Roberta Tintari e le vicende giudiziarie che hanno travolto il Comune è tempo di capire chi riuscirà ad aggiudicarsi l’appuntamento elettorale e diventare così il nuovo Sindaco del comune pontino. Ben cinque gli aspiranti Sindaci: Fabrizio Di Sauro (PD, M5S, Terracina Rinasce), Alessandro Di Tommaso (Civica), Massimiliano Cesare Fornari (Civica), Francesco Giannetti (Centrodestra unito) e Gabriele Subiaco (Europa Verde).

Amministrative Terracina 2023, fino a quando si vota, orari

Ricordiamo che per queste Amministrative 2023 sono stati individuati due giorni di voto, Domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023. Seggi aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per quanto riguarda domenica e dalle 7.00 alle 15.00 per ciò che riguarda la giornata di lunedì. Dopodiché si procederà allo spoglio dei voti: ricordiamo che se nessun Candidato dovesse raggiungere la soglia del 50%+1 dei voti (ma non è il caso di Latina) si tornerà a votare per il ballottaggio a fine mese, precisamente domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Affluenza Comunali Terracina 2023, i dati

Il Comune pontino è uno dei 47 Comuni della Regione Lazio che andrà al voto per rinnovare il Consiglio Comunale tra poco più di un mese. Qui si riparte dalla caduta dell’Amministrazione Tintari come detto e dal periodo di successivo commissariamento.

Affluenza elezioni Terracina domenica 14 maggio 2023, ore 12.00

A Terracina ha votato il 12,70% degli elettori.

Affluenza elezioni Terracina domenica 14 maggio 2023, ore 19.00

Affluenza elezioni Terracina domenica 14 maggio 2023, ore 23.00

Affluenza definitiva elezioni Terracina lunedì 15 maggio 2023, i dati

Elezioni Terracina 2023, chi ha vinto? Exit poll, segui la diretta dello spoglio

Lo spoglio dei voti inizierà dopo la chiusura dei seggi prevista per le ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023. Il Corriere della Città seguirà in diretta lo scrutinio aggiornando i dati in tempo reale pubblicando il nome del vincitore non appena disponibile.

Risultati Comunali Terracina 2023, liste e Candidati

Corsa affollata per il ruolo di Sindaco di Terracina con ben cinque candidati a sfidarsi. Il centrosinistra in questo caso andrà unito, così come il centrodestra. In più ci sono le candidate di due movimenti civici e quella sospinta da Europa Verde.

Diretta dalle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023

Fabrizio Di Sauro: -%

PD: -%

M5S: -%

Terracina Rinasce: -%

Alessandro Di Tommaso: -%

Lista Civica Alessandro Di Tommaso: -%

Massimiliano Cesare Fornari: -%

Movimento Civico Forza e Coraggio: -%

Francesco Giannetti: -%

Lista Giannetti Sindaco: -%

Lega: -%

Fratelli D’Italia: -%

Forza Italia: -%

Gabriele Subiaco: -%