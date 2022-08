Investe un motociclista e scappa, ma perde la targa: caccia al pirata

Ha travolto un centauro a un incrocio, poi, invece di fermarsi per prestare soccorso, ha accelerato ed è fuggito. Ma non si è accorto di aver lasciato a terra non solo pezzi dell’auto, una Mercedes, ma anche la targa.

Incidente via Tiburtina a Tivoli

L’incidente è avvenuto a Tivoli, in via Tiburtina, all’intersezione con via Pio IX, questo pomeriggio, intorno alle ore 16:40. Una persona a bordo di una Mercedes si è scontrata con un motociclo, travolgendo il conducente.

Il centauro, un italiano di 48 anni, è rimasto ferito in maniera seria. Mentre l’automobilista scappava, qualcuno dava l’allarme e chiamava i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale.

Il 48enne è stato trasportato in codice arancione al pronto soccorso. I caschi bianchi, invece, hanno subito notato che sul posto dell’incidente era rimasta la targa del veicolo e pezzi della vettura.

Le ricerche

Sono subito scattate le ricerche dell’auto pirata, trovata poco dopo in via Lago di Colonnelle, nei pressi delle case popolari. La vettura, però, era vuota. Da controlli fatti dagli agenti, risulta che la macchina sia intestata a una società.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per rintracciare il conducente dell’auto, che verrà denunciato per omissione di soccorso.