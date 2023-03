Lo trovano con la droga nelle mutande durante la perquisizione, arrestato un 31enne. E’ la storia di un ragazzo di Castelnuovo di Porto, che aveva nascosto diverse dosi di sostanza stupefacente all’interno delle proprie mutande. Seppur molto intimo il nascondiglio, ugualmente i Carabinieri del posto sono riusciti a individuare la droga, non cadendo nel totale imbarazzo davanti a un nascondiglio che può definire così “originale”.

Lo trovano con la droga nelle mutande, in manette un ragazzo

Sabato sera, i Carabinieri di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 31enne romano nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti. L’uomo, notato a bordo di un’autovettura, risultata noleggiata, mentre percorreva a velocità sostenuta via Flaminia e via Campagnanese. Una volta intercettato l’uomo, i Carabinieri gli hanno intimato l’alt e lo hanno sottoposto ad un controllo.

Sul posto, i militari hanno rinvenuto 21 g di cocaina, che il 31enne nascondeva negli indumenti intimi, suddivisi in circa 30 dosi. Successivamente i militari hanno deciso di estendere la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto circa 4 g di marijuana, conservati in una busta di plastica nascosta in un mobile della camera da letto. L’arresto è stato convalidato presso il Tribunale di Tivoli, ed ha disposto il 31enne all’obbligo di presentazione in caserma.

Il fatto rientrerà nei nascondigli improbabili per nascondere le sostanze stupefacenti. Infatti, il pusher aveva provato a uscire pulito dal controllo delle Forze dell’Ordine, dovendosi però arrendere ad a militari molto precisi e minuziosi sul proprio lavoro. Dopotutto, avrà pensato che nessuno gli avrebbe chiesto di far vedere se le proprie mutande nascondevano altro oltre i genitali. Eppure, i conti del ragazzo si sono rivelati sbagliatissimi. Aveva trasformato quel punto tanto intimo in un “nascondiglio” per tante dosi di cocaina, probabilmente pronte per il mercato delle sostanze stupefacenti nella zona.