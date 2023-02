Maschera la targa per entrare nella Ztl: beccato (e multato) furbetto

Aveva occultato con uno straccio la targa della propria automobile per circolare nella ZTL di Tivoli. In queste ore, è stato deferito un automobilista, che voleva circolare nel Centro Storico comunale pur non avendone i permessi. Una situazione che ha lasciato interdetti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno trovato una vettura con la targa maldestramente “occultata” davanti ai loro occhi.

Girava con la targa modificata per accedere allo ZTL di Tivoli

Proseguono i controlli mirati della Polizia Locale di Tivoli nell’ambito del contrasto al fenomeno degli abusi, da parte di qualche automobilista, in tema di soste nelle fasce blu ed accessi nella ZTL del centro storico. Nella mattinata odierna un automobilista è stato sorpreso in Via dei Sosii, all’interno della ZTL, con la targa posteriore completamente occultata, non consentendo di risalire al proprietario per la contestazione della sanzione prevista dal Codice della Strada. Gli agenti intervenuti, lo hanno colto sul fatto procedendo alla verbalizzazione dell’infrazione, deferendo anche l’automobilista indisciplinato all’Autorità Giudiziaria.

A parlarne, sembra la storia di un furbetto della prima ora. Eppure, non era difficile incrociare lo sguardo con l’impavido automobilista, soprattutto quando aveva deciso d’imboccare la stratta via dei Sosii nei pressi di Villa d’Este con un’automobile su cui era nascosta la targa da uno straccio. Una macchina che non poteva passare inosservata, specie poi lungo una strada vissuta dagli storici residenti locali e soprattutto dove tutte le persone tendono a conoscersi da anni.

Ma da quanto tempo andava avanti questa truffa ai danni del comune di Tivoli? Questo saranno gli inquirenti a stabilirlo. Certo, il soggetto girava completamente a suo agio, prima di oggi, per il Centro Storico di Tivoli in questa maniera bizzarra e allo stesso tempo comica. Una situazione, che almeno dai racconti, fa intendere come la bravata non era una novità nella zona.