Serata di terrore a Tivoli, sorprende i ladri in casa: 50enne trascinata giù dalle scale

Il furto in un’abitazione ha rischiato di trasformarsi in tragedia, quando la figlia del proprietario di casa, che abita in un appartamento vicino, ha sentito i rumori ed è intervenuta per vedere cosa stava succedendo. Una volta che si è trovata di fronte ai ladri questi l’hanno trascinata giù per le scale. È successo nella serata di domenica, come riporta Il Messaggero, in casa di un pensionato in via dei Pini a Tivoli, proprio quando i proprietari non c’erano.

La descrizione dei tre ladri

La vittima ha, però, potuto fornire una descrizione dei topi d’appartamento. Erano in tre con volto travisato, cappellini e guanti. Il terzetto è entrato senza effrazioni, una stranezza sulla quale gli investigatori si sono soffermati, visto che sembra possibile che siano entrati con le chiavi. Una volta dentro hanno raggiunto la camera da letto dove si trova la cassaforte che stavano smurando con un frullino quando è entrata la figlia del padrone di casa che si è trovata faccia a faccia con i malviventi.

I rumori fanno accorrere la figlia del proprietario di casa

Sono stati i rumori ad attirare la 50enne, figlia del pensionato che, al momento dei fatti, non era in casa. La donna quando si è trovata di fronte ai tre delinquenti che, dopo aver preso tutto quanto era nella cassaforte – circa 5mila euro tra soldi e gioielli -, stavano scappando si è aggrappata alle gambe di uno, per istinto probabilmente, senza pensare alle conseguenze. Nel tentativo, forse, di fermare il ladro la 50enne è stata trascinata giù dalle scale e ha riportato la frattura di un piede. Sul posto sono accordi i Carabinieri della Compagnia di Tivoli che indagano sull’accaduto.

Malviventi in fuga su un’auto nera

Grazie ad alcune testimonianze i militari hanno saputo che i tre sono scappati a bordo di un’auto nera. Ma gli uomini dell’Arma sono anche alla ricerca di video delle telecamere di sorveglianza, per avere un identikit dei ladri, che dopo l’aggressione ai danni della donna trascinata giù per le scale, è diventata una rapina.