Spari a Tivoli Terme: prova a rapinare la parafarmacia, massacrato di botte dai clienti

Caos nella serata di ieri nella zona di Tivoli Terme. Un uomo, senza successo, ha provato a rapinare una para Farmacia. Per intimorire il titolare ha anche sparato con un’arma rivelatasi poi a salve. Il bandito è stato poi accerchiato e picchiato da alcuni clienti prima di riuscire a scappare. Ecco cosa è successo.

Una tentata rapina, alcuni colpi di pistola (fortunatamente a salve), e poi le botte in strada. E’ successo davvero di tutto ieri sera, martedì 5 dicembre 2023, alle porte di Roma, a Tivoli Terme. Un uomo, col volto travisato, ha fatto irruzione nella parafarmacia di Via Pozzilli Pericle con lo scopo di farsi consegnare l’incasso: ma il titolare ha reagito e il bandito ha esploso un primo colpo di pistola prima di fuggire via a mani vuote. (Foto di repertorio)

Rapinatore picchiato dai clienti a Tivoli Terme

Ma non è finita qui. Saltata ormai la rapina, il malvivente è quindi incappato in due clienti che erano presenti al momento della sua irruzione. Questi ultimi lo hanno bloccato e picchiato in strada: il malvivente a quel punto, per guadagnarsi la fuga, ha sparato altre due volte riuscendo infine a scappare. Sul posto nel frattempo sono arrivati i Carabinieri allertati da numerose chiamate al 112 considerando il trambusto generato da quanto accaduto.

Arrestato rapinatore e portato in Ospedale

Ebbene i Militari, dopo una ricerca nei dintorni e avvalendosi della descrizione fornita dai testimoni, sono riusciti a rintracciare e a fermare l’uomo che è stato arrestato in Via dell’Aeronautica. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine. A causa delle ferite riportate tuttavia, stando a quanto appreso dalla nostra Redazione, è stato necessario portarlo in Ospedale dove si trova al momento ricoverato. A piantonarlo i Miliari dell’Arma. Sull’accaduto proseguono intanto gli accertamenti sempre da parte dei Carabinieri. L’arma utilizzata per la rapina, a salve, è stata invece sequestrata insieme ad un passamontagna e delle siringhe abbandonate a terra dal malvivente. Sono ancora in corso invece le indagini volte ad individuare i passanti intervenuti durante il tentativo di rapina.