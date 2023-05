Tragedia a Tivoli, donna travolta e uccisa sui binari del treno

Una grande tragedia ha scosso il Comune di Tivoli in queste ore, con la notizia di una donna che è stata travolta sui binari del treno della stazione locale. L’episodio si sarebbe verificato a metà pomeriggio, quando per ignari motivi la donna si sarebbe ritrovata sulle rotaie. Per il macchinista del treno che se l’è ritrovata davanti all’improvviso, non c’è stato nulla da fare per fermare il treno e soprattutto evitare il fatale impatto.

Donna morta sui binari del treno a Tivoli

L’episodio si sarebbe svolto intorno alle ore 16.30, quando l’impatto tra la donna e il treno ha allarmato i dipendenti presenti all’interno della stazione di Bagni di Tivoli. Da quel punto, facendo riferimento alle mappe ferroviarie della provincia capitolina, passa il treno che collega la città di Roma alla zona di Pescara. Al momento, non è possibile scartare nessun tipo di ipotesi riguardo l’incidente ferroviario occorso, anche se le piste più perorate sarebbero quelle di una caduta accidentale sui binari o addirittura l’estremo gesto di una persona disperata o con problemi mentali.

L’arrivo della Polfer sul posto

All’interno di questa morte, avvenuta sui binari della stazione nel territorio tivolese, sarà la Polfer e la Polizia scientifica a chiarire le dinamiche esatte di tutto l’episodio. Al momento, stanno andando avanti le operazioni per rimuovere il corpo senza vita della donna dai binari, in un incidente ferroviario che ne rende difficile l’azione e tutte quelle attività volte alla ricostruzione dell’incidente. Sul posto, per garantire l’estrazione del cadavere e il corretto andamento delle indagini, sono stati bloccati i passaggi dei treni nella zona di Bagni di Tivoli.

I ritardi dei treni per la morte della donna

Riguardo questo nefasto episodio, Trenitalia segnala attraverso il proprio sito ufficiale la comparsa di numerosi disagi lungo la linea Roma-Pescara. Si parla di ritardi dei treni che toccano anche i 60 minuti, ma in un tempo che potrebbe ulteriormente lievitare.