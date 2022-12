Roma, Omicidio Willy: al via il 28 marzo il processo d’appello

Un nuovo capitolo si apre per l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte. Nonostante siano passati due anni dai fatti, la sua morte non smette di far riflettere e la giustizia sta facendo il suo corso. Massacrato di botte fino ad ucciderlo, la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 in pochi, terribili attimi si è trasformata in una tragedia, i cui echi riecheggiano ancora oggi.

Ucciso a Colleferro, la furia del braco si è riversata tutta su di lui: un ragazzo dall’esile corporatura che mai avrebbe potuto immaginare quanto stesse per accadergli. Sono volate parole grosse e poi, si è passati ai fatti. fino Calci, pugni, un escalation di violenza che è costata terribilmente cara al giovane Willy.

Omicidio Willy, i fratelli Bianchi chiedono l’assoluzione: “Testimoni ubriachi e non attendibili”

Il processo di secondo grado per l’omicidio di Willy

Nel corso di questi due anni le indagini sull’omicidio di Willy sono proseguite ed è stata fatta giustizia anche se nulla potrà mai restituire Willy ai familiari. Come si ricorderà, a finire in carcere quattro ragazzi: i fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, condannati all’ergastolo. Poi 23 anni di carcere per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Adesso però si apre un altro capitolo della vicenda. Inizierà, infatti, il prossimo 28 marzo il processo di secondo grado per l’omicidio di Willy che si terrà davanti ai giudici della I Corte di Assise di Roma.