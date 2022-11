Nuove verità sui fratelli Bianchi: prima di uccidere Willy, Marco massacrò di botte un africano

Dal carcere emergono nuove storie, a dir poco drammatica e dal forte impulso razzista, sulle violenze perpetrate dai fratelli Bianchi. Due anni prima dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato nel comune di Colleferro per essersi fermato a chiedere a un amico in difficoltà se avesse bisogno d’aiuto dopo l’aggressione dei fratelli, nel 2018 a Velletri venne picchiato selvaggiamente un giovane africano e per quell’aggressione è imputato sempre Marco Bianchi. Il processo per quel drammatico pestaggio è però slittato nuovamente, essendo stata dimenticata la traduzione dell’atleta di arti marziali condannato per omicidio.

Il caso di violenza con protagonista Marco Bianchi

Marco, che sul ring delle MMA era conosciuto con il soprannome di “Maldito”, doveva essere accompagnato dagli agenti polizia penitenziaria dal carcere di Viterbo, dove si trova rinchiuso da due anni e dove attende il processo d’appello per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, dopo essere stato condannato in primo grado all’ergastolo, presso il tribunale di Velletri. Quella traduzione è stata però appunto dimenticata e il processo non si è così potuto celebrare. Tutto rinviato a fine gennaio, quando dovrebbero essere ascoltati anche i primi testimoni della brutale aggressione al ragazzo africano, di cui la gente ha dimenticato la faccenda e pochi giornali ne menzionano l’evento tragico.

In questo pestaggio, Marco Bianchi è imputato insieme a due fratelli gemelli di Velletri, avendo dato vita a un’aggressione ai danni di un ragazzo africano di 22 anni originario del Gambia. Il pestaggio venne compiuto nella giornata del Primo maggio 2018, in piazza Garibaldi a Velletri, e secondo gli inquirenti scattò dopo un apprezzamento fatto dalla vittima a una ragazza, probabilmente con la giovane legata sentimentalmente a Marco in quel periodo. Nuovamente, per motivi futili e semplicemente la volontà di cercare la rissa o una brutale aggressione, i fratelli Bianchi anticipano un atteggiamento che avrebbe portato al successivo pestaggio, e successiva morte, di Willy Monteiro Duarte.