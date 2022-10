Paola Barale: chi è, età, carriera, oggi, compagno, Instagram e Ballando con le Stelle

Tutto quasi pronto per riaccendere la pista, scaldarsi e scatenarsi. Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1, sta per tornare e nel cast, pronto a mettersi in gioco, c’è anche Paola Barale, che ritorna in tv nelle vesti di ‘ballerina’. Riuscirà nell’impresa? Cerchiamo, però, di conoscerla ancora meglio: dagli inizi alla carriera di successo, fino agli amori travagliati e alla vita privata.

Dagli inizi al debutto di Paola Barale

Paola Barale è nata a Fossano il 28 aprile del 1967. Dopo aver conseguito il diploma presso l’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino, ha iniziato a lavorare in televisione. E la sua carriera sul piccolo schermo è iniziata un po’ per caso perché il suo desiderio, in realtà, era diventare un’insegnante di educazione fisica.

Paola è stata ospitata per la prima volta a Domenica In nell’edizione 1986 condotta da Mino Damato. Ed è comparsa in tv in qualità di sosia di Madonna, pop star statunitense. Nel 1988, invece, è apparsa nella sigla finale del varietà La tv delle ragazze e nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di Littorina nel programma Odiens di Antonio Ricci. Da lì ha iniziato a condurre programmi di successo, e nel 1996 ha debuttato anche come attrice nella serie televisiva Cascina Vianello, al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

I programmi di successo

Dal 1996 al 2001 ha affiancato Maurizio Costanzo nel programma Buona domenica e nel 2000 ha condotto su Italia 1 una puntata di pilota dello show Macchemù. Paola Barale ha lavorato al fianco di Pippo Baudo, ha preso parte alla trasmissione Quelli che il calcio ed è stata una presenza fissa nel salotto di Domenica In. Ma non solo. Nel corso degli anni, oltre che ad essere conduttrice e attrice, è stata testimonial di diverse aziende, fra cui Lepel, De Agostini, Aldo Coppola, Blumarine e ha posato nuda per il calendario sexy 2000 della rivista GQ.

Chi è il fidanzato, ex marito

Paola Barale dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia. Nel 1995, quando conduceva La Sai l’Ultima? insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma: i due si sono sposati nel 1998, ma hanno divorziato quando la Barale si è innamorata di Raz Degan, modello israeliano.

Il 29 maggio 2015 Paola, tramite il social Facebook, ha annunciato la separazione da Raz: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”.

La droga in casa

Paola Barale, tra l’altro, è finita anche al centro di vicende giudiziarie. Nel 2001, durante una perquisizione in una casa presa in affitto all’isola d’Elba, i Carabinieri hanno trovato hashish, ma la showgirl si è sempre detta estranea. Dopo qualche anno, Paola Barale e l’ex compagno Raz Degan sono stati prosciolti da ogni accusa.

Instagram: Paola Barale punta sui social

Ha un profilo Instagram e con l’account @paolabaraleofficial vanta oltre 600 mila followers.