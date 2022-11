Controlli a tappeto dei Carabinieri ai Castelli: estorsione, furto aggravato e spaccio, in 4 in manette

I Carabinieri hanno arrestato 4 stranieri ritenuti responsabili di vari reati, tra i quali, estorsione e furto aggravato. Si tratta dell’esito dei controlli svolti ieri dai Carabinieri della Compagnia di Velletri. Attività che i militari hanno svolto nei comuni di Lariano, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Nemi e Lanuvio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di eventuali forme di degrado o di illegalità diffusa, con un’attenzione particolare al controllo della circolazione stradale.

Eseguiti 4 ordini di carcerazione

Nel corso del servizio i militari hanno dato esecuzione a 4 ordini di carcerazione emessi dal Tribunale di Velletri nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, di età compresa tra i 35 ed i 43 anni, responsabili, a vario titolo, dei reati di furto aggravato, estorsione, resistenza, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione.

Un uomo di Velletri di 60 anni, invece, è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Nel corso del servizio, inoltre, tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Roma in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Nel complesso, sono state controllate 87 persone, ispezionati 46 veicoli ed un esercizio commerciale, eseguite 3 perquisizioni personali, elevate 5 sanzioni al Codice della Strada. Ritirata una Patente di Guida.