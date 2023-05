Elezioni Velletri, la ripartizione dei seggi e il nuovo consiglio comunale dopo il ballottaggio

Elezioni Velletri, diamo uno sguardo alla composizione del nuovo Consiglio Comunale dopo i risultati del ballottaggio. Una volta eletto il Sindaco – al ballottaggio ha trionfato il Candidato del centrodestra Ascanio Cascella – è tempo di vedere come e da chi saranno composte maggioranza e opposizione nel nuovo Consiglio Comunale della città. Ricordiamo che la legge elettorale prevede l’assegnazione per il 60% alle liste collegate al Candidato Sindaco eletto. Dopodiché il resto dei seggi è attribuito alle altre liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. Ricordiamo che i primi ad essere eletti come Consiglieri e quindi ad entrare nell’assise comunale saranno i Candidati a Sindaco sconfitti e a seguire i candidati consiglieri in base alle preferenze ricevute. A Velletri chiaramente, prima del ballottaggio del 28 e 29 maggio, erano due gli scenari previsti a seconda del candidato a Sindaco vincitore.

Come è composto il nuovo Consiglio Comunale a Velletri

Ad incidere sono stati anche i risultati del primo turno. Ma quali erano state le liste più votate? Per il candidato del centrodestra Ascanio Cascella avevamo FDI al 19,21%, Difendere Velletri all’11.71%, la Lega al 9,34% e infine Forza Italia-Patto Popolare al 5,82%. Per Orlando Pocci il PD aveva ottenuto il 16,10%, a seguire Velletri Domani 5,94%, Verdi e sinistra 3,57%, Viviamo Velletri 3,50%, Energia per Velletri 3,43%, e M5S 1,82%. Tra i candidati a Sindaco sconfitti Romano Favetta aveva ottenuto il 12,85% e Fausto Servadio l’8,21%. Da tener contro inoltre degli apparentamenti ufficializzati in vista del ballottaggio.

La nuova maggioranza

Questa dunque la composizione della maggioranza che sosterrà l’Amministrazione Cascella:

FDI – 6 seggi

Difendere Velletri – 4 seggi

Lega – 3 seggi

Forza Italia-Patto Popolare – 1 seggio

Azione -Italia Viva – 1 seggio

Opposizione

Di seguito invece le forze che siederanno all’opposizione:

Orlando Pocci (candidato a Sindaco Sconfitto)

Romano Favetta (candidato a Sindaco Sconfitto)

PD – 4 seggi

Buona Velletri a tutti – 1 seggio

Velletri Noi Domani – 1 seggio

Verdi e sinistra – 1 seggio

Chi potrebbero essere i candidati consiglieri eletti in Consiglio

Andiamo adesso a incrociare i risultati elettorali con quelli che, sulla carta, dovrebbero riuscire ad entrare in Consiglio Comunale in attesa delle Comunicazioni ufficiali (evidenziati in neretto).

FDI

Difendere Velletri

Lega

FI-Patto Popolare

Azione – Italia Viva (apparentamento per il ballottaggio, dati momentaneamente non disponibili)

PD

Buona Velletri a tutti (apparentamento per il ballottaggio, dati momentaneamente non disponibili)

Velletri noi domani (dati momentaneamente non disponibili)

Verdi e sinistra