Lancia la cacca del cane oltre il muro di cinta, colpisce una donna e poi la aggredisce

Ha lanciato gli escrementi del suo cane oltre il muro di cinta colpendo in pieno la proprietaria della villetta accanto che stava sistemando le sue aiuole e di fronte alla protesta della donna, il protagonista della vicenda, spalleggiato dalla sua fidanzata ha anche aggredito verbalmente la vittima. Una vicenda che si è verificata a Velletri, creando grande amarezza nella vittima che ha deciso di pubblicare sui social un commento rivolto proprio a quel giovane.

Il post pubblicato sui social dalla vittima

“A te ragazzetto imberbe e maleducato che hai lanciato il sacchetto (aperto) con le deiezioni del tuo cane oltre il muro di un giardino privato non prendendo in testa per un soffio chi stava sistemando amorevolmente le aiuole, a te che, colto in flagranza, hai reagito con violenza e sfacciataggine anziché chiedere scusa ed alla tua ragazza, minuta quanto aggressiva, che ci ha augurato di morire dopo aver sporcato la nostra giacca di cacca, dedichiamo tutta la compassione possibile perché più che rabbia, avete provocato in noi tanta pena. La città non è una discarica ma un patrimonio culturale comune, diffuso, condiviso. Qui siamo lontani anni luce. Quanta tristezza”.

Le reazioni di sdegno e di rabbia dei residenti

Un post sui social che non ha mancato di provocare reazioni tra gli altri cittadini che hanno sollecitato un intervento delle forze dell’ordine perché “questa non è questione di tristezza o di ignoranza. Si chiama delinquenza e il reato va punito. Si devono chiamare i Carabinieri o la Polizia locale”. Turbati, arrabbiati e anche addolorati sono diversi i sentimenti che la vicenda ha provocato tra i cittadini di Velletri che nell’esprimere sostegno alla donna vittima dell’’incidente’ non mancano di mettere l’accento sul gesto di inciviltà con l’aggiunta di qualcuno che ha sottolineato: “Diciamo che si rispecchiano in quello che hanno lanciato”.