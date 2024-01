Velletri, 50enne accoltellato la notte di Capodanno: incastrati due uomini

A conclusione di indagini per l’aggressione di un 50enne trasportato in ospedale a Velletri con due ferite di arma da taglio nella notte di Capodanno, i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno ritenuto gravemente indiziati del reato di lesioni personali aggravate nei confronti del 50enne accoltellato al petto, e hanno denunciato in stato di libertà due cittadini di nazionalità albanese, di 25 e 29 anni.

Le testimonianze della vittima e dei suoi familiari

La notte di Capodanno, un 50enne di Velletri si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale Veliterno con due ferite d’arma da taglio al torace. L’uomo, trovandosi in generali buone condizioni, è stato sottoposto alle necessarie cure e ricoverato nel reparto di Chirurgia. Nell’immediatezza dei fatti sono intervenuti gli uomini dell’Arma, avvertiti dal personale medico, e hanno subito proceduto ad ascoltare la vittima dell’aggressione e i familiari di quest’ultimo con i quali l’uomo stava festeggiando il nuovo anno. Testimonianze che, purtroppo, non si sono rivelate importanti per identificare gli aggressori. I racconti raccolti hanno permesso unicamente di stabilire che il 50enne era stato vittima di un agguato da parte di due sconosciuti, in via Grotte dell’Oro a Velletri, a pochi passi dalla sua abitazione. Ma le forze dell’ordine non si sono fatte scoraggiare e hanno proseguito nelle attività investigative.

I Carabinieri raccolgono indizi di colpevolezza a carico di un 25enne e un 29enne

Sono state proprio le indagini compiute dai militari della Compagnia di Velletri, basate su acquisizione di sommarie informazioni, sull’analisi degli intestatari di numeri telefonici ed sulle individuazioni fotografiche, ad aver permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che, a seguito di una lite avvenuta nelle pertinenze di un’abitazione in Velletri dove la vittima ed alcuni familiari stavano trascorrendo il Capodanno, i due indagati avrebbero aggredito il 50enne ferendolo con due coltellate.