Velletri, 50enne accoltellato in strada: è giallo sulle cause

Un uomo si è presentato al pronto soccorso del Paolo Colombo, ospedale di Velletri, con evidenti ferite da taglio. Il personale medico, dopo ver proceduto a sottoporre il ferito alle cure del caso ha segnalato il fatto al numero unico di emergenze, il 112. L’allarme è stato dato verso l’ 1 dal personale medico dell’ospedale di Velletri specificando che l’uomo presentava due ferite da taglio al torace.

I Carabinieri hanno avviato le indagini ascoltando il 50enne ferito

Ad intervenire sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Velletri che hanno proceduto immediatamente a identificare l’uomo, un 50enne, che è stato ascoltato nel tentativo di ricostruire l’accaduto e soprattutto di stabilire quale fosse stato il movente dell’aggressione subita. Il ferito ha dichiarato agli investigatori di aver subito l’agguato nei pressi della sua abitazione in via Grotte dell’Oro, da due sconosciuti. L’uomo, non in pericolo di vita, è tuttora ricoverato.

Gli investigatori cercano i due autori dell’aggressione

Gli elementi forniti dal 50enne e le ulteriori indagini da parte degli uomini dell’Arma sono volte a ricostruire la vicenda, anche scavando nella vita della vittima per verificare eventuali motivi che possano aver provocato l’aggressione che al momento resta avvolta dal mistero. La speranza degli inquirenti è che sul luogo in cui si è verificato il fatto possano esserci telecamere di videosorveglianza dalle quale acquisire immagini che possano indirizzare le indagini verso gli autori di quel ferimento. Resta da vedere quale sarà il capo di imputazione che verrà formulato dalla Procura della Repubblica che coordina le indagini dei militari e non è da escludere che possa trattarsi di ‘tentato omicidio’.