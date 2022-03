Dati Covid Lazio: cala la curva dei contagi

Dati Covid. Oggi nel Lazio su un totale di 32.781 tamponi, si registrano 3.739 nuovi casi positivi (-2.748), sono 9 i decessi (+5), 1.036 i ricoverati (+1), 77 le terapie intensive (+4) e +6.287 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.973. Sono ad oggi 33 i bambini ucraini presi in carico dall’ospedale pediatrico dall’inizio della guerra, di cui 18 attualmente ricoverati al Bambino Gesù. Ieri sera, con il volo militare della Guardia di Finanza con a bordo il team medico di Ares 118 e dell’Bambino Gesù, è arrivata una bimba di 7 anni affetta da aplasia midollare severa, che necessita di un trapianto di midollo. Nella notte, con l’aiuto di un’associazione, sono giunti 5 bambini: un bambino con patologia oncologica e quattro bambine con ferite da scoppio causate dai bombardamenti. Le quattro bambine di età compresa tra i 7 e i 14 anni.

Attivi a Roma gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate circa 4.600 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino. L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

La situazione generale nel Lazio