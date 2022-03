5 cose da fare in treno da soli

I viaggi in treno, si sa, spesso non sono proprio divertentissimi. Soprattutto se, magari, sono fatti senza amici o familiari al seguito. Ci sono, però, alcune cose che si possono fare anche da soli, in modo che il tempo possa trascorrere nella maniera più veloce possibile.

Ascoltare la musica che ti piace

Occhio a questa soluzione. Ovviamente, dovrai munirti di cuffie al seguito per non disturbare gli altri passeggeri. Le cuffie sono l’unico strumento, per ascoltare musica, che non può mancare. Infatti, puoi sentire il tuo brano preferito direttamente dal tuo telefonino, ad esempio. Oppure, se ti sei portato un comodo laptop, puoi attivare la connessione internet o anche una selezione audio già nel PC e il gioco è fatto. Semplice, no?

Leggere un buon libro

Se invece, almeno per qualche ora, non vuoi avere nulla a che fare con la tecnologia, c’è sempre il buon vecchio libro che potrebbe aiutarti nello scopo. Quante volte è capitato che dovevi leggere un volume ma che non l’hai mai fatto per motivi di tempo?

Sul treno è la situazione ideale per vedere, finalmente, come finisce quel libro che avevi in libreria da tanto tempo. Devi pur passare del tempo in treno, no?

Giocare online al casino

Se la connessione internet è ottimale – sia quella mobile o anche quella wi-fi del treno – allora puoi comunque passare il tempo giocando ai casino online non aams. Come diciamo sempre, il gioco deve essere solo un passatempo e non un modo per guadagnare soldi. Quindi, se preso come un metodo per passare delle ore e non annoiarsi, può anche andare bene. Ma non bisogna svenarsi. Il gioco appassiona e, spesso, ci sono delle occasioni di sfida alla sorte che, tra una cosa e l’altro, possono rendere il viaggio meno noioso. Insomma, una opportunità da tenere in considerazione.

Lavorare a un progetto

Dopo aver parlato dei siti non aams, passiamo ad altro. Il quarto consiglio è quello di poter lavorare un progetto fermo da tempo che richieda la consegna in tempi brevi. In condizioni normali, ti puoi distrarre in un attimo e perdere ulteriori giorni preziosi. In treno, invece, dove le distrazioni sono davvero ridotte al minimo, c’è la possibilità di concentrarsi meglio. Non si tratta semplicemente di lavoro ma anche, giusto per dirne una, un progetto universitario da portare a termine. Oppure, se si deve compilare una domanda burocratica e non si è mai avuto il tempo.

Chattare con amici

Questa è un’attività che viene svolta da soli ma che ci fa sentire meno soli. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram e tanti altri social network o app di messaggistica che abbiamo sul nostro smartphone. Praticamente, possiamo inviare un messaggio al partner oppure a qualche amico per avviare un discorso o inviare qualche foto. Da lì, poi, partirà la risposta e, quindi, si avrà l’occasione di trascorrere il tempo da soli anche se, poi, effettivamente non si è proprio da soli.