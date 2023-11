65 anni e non sentirli, Madonna si autocelebra e si reinventa

La cantante Madonna non smette mai di stupire. Ieri sera nel grande concerto di Milano ha dimostrato a tutti di essere ancora la queen indiscussa, l’unica e sola popstar che da oltre quarant’anni domina il palco. A 65 anni suonati si presenta ancora allenatissima, in una forma fisica super smagliante tanto da indossare abiti di scena che nessuna donna della sua età potrebbe permettersi. Ecco i dettagli della sua esibizione e di come ha incantato ancora una volta il pubblico e i fan italiani.

Madonna in tournée a 65 anni

Una tournée che terminerà il 28 aprile e toccherà ben 15 nazioni diverse con 78 concerti già tutti sold out da tempo. Ecco cosa aspetta la spumeggiante Madonna che all’alba dei suoi 65 anni si dimostra ancora la popstar che tutti conosciamo: non perde un colpo, non sbaglia una nota né un outfit. Tutto è semplicemente perfetto e fatto in modo da mandare in visibilio i fan presenti alla sua esibizione.

8 ore no stop di concerto tra grandi hit e canzoni che hanno fatto la storia della musica pop: Vogue, Like a Virgin, Hung Up, La Isla Bonita (solo per citarne alcune). Di alcuni brani il pubblico chiede anche il bis e la cantante accontenta i suoi fan, come se fosse ancora una venticinquenne sul palco.

Gli outfit della cantante firmati da Versace

A colpire il pubblico oltre alla straordinaria esibizione dell’artista che ultra sessantenne balla, canta e non si ferma mai, sono anche i look della cantante, tutti firmati da grandi marchi della moda. Nello specifico Versace ha firmato quasi tutti gli outfit che Madonna sfoggia sul palco. Non a caso la grande Donatella Versace ieri sera era in prima fila ad acclamare la star sul palco.

Durante Celebration (è questo il titolo della tournée mondiale)Madonna ha fatto ben 17 cambi di abito durante una performance kolossal. Non è facile per una cantante giovane e scattante, figuriamoci per una donna della sua età. L’artista dimostra di non avere limiti, fisici e canori.

La star ha sempre destato clamore con i suoi look e con i testi delle sue canzoni.

Madonna ha fatto davvero la storia della musica del XXI secolo, e poco importa se altre cantanti oggi, più giovane ma meno talentuose (come Elodie, Annalisa, Dua Lipa e Lady Gaga) hanno più follower, più like e più impatto social. La cantante di Like a virgin è unica e inimitabile, l’ha dimostrato ancora una volta ieri sul palco di Milano, facendo parlare di sé per look, tenacia, fisico e forza mentale e fisica.

Chissà se questo sarà la sua ultima tournée, ma sicuramente per lei la musica è la vita e canterà fino alla fine dei suoi giorni, potete giurarci.