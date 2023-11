E’ successo durante un concerto, Elodie in difficoltà: la reazione della cantante è epica

Stanno facendo il giro del web le immagini di Elodie in evidente difficoltà sabato sera durante un concerto. Nei vari TikTok postati dai fan presenti si vede la sensuale cantante perdere le extension mentre balla e canta a ritmo di “Elle”, uno dei suoi ultimi singoli pubblicati nell’album “Red Light”. Qual è stata la reazione della famosa artista a questo clamoroso ed imbarazzante inconveniente sul palco di Napoli?

Elodie perde le extension mentre balla sul palaco

Gli inconvenienti durante le esibizioni Live sul palco possono capitare a tutti, anche i più grandi e famosi artisti internazionali. L’importante è saper reagire con stile alla gaffe e proseguire l’esibizione perché come dice il famoso detto The show must go on.

L’ultima figuraccia è accaduta alla cantante Elodie, bomba sexy sul palco nonché regina di Instagram con le sue pose sensuali e facce ammiccanti. Durante la seconda tappa del suo tour sabato 18 novembre, sul palco del Palapartenope di Napoli, mentre balla circondata da 11 ballerini maschi in una giravolta perde le extension dalla coda di cavallo.

La scena viene immortalata decine e decine di volte da tutti i fan presenti e postati sulle varie piattaforme social (principalmente su TikTok). Il video della star che perde le extension diventa subito virale e scattano i meme. Un utente ad esempio reposta il video scrivendo con comicità “Quando pensi che il parrucchiere che viene per 5 euro a casa per shampoo, piega e tinta ti faccia un bel lavoro”.

La reazione della cantante alla gaffe

Quante volte ammirando alcuni scatti postati dalla cantante Elodie sul suo Instagram avete desiderato avere quella coda di cavallo bella e lunghissima? Grazie al video che circola ovunque sui social, adesso sappiamo che non erano i capelli della cantante e che nella maggior parte dei casi sia ai concerti che nelle foto promozionali (nuda e seminuda) quella chioma lunghissima non è sua.

La cantante infatti usa abitualmente le extension, il che non meraviglia affatto vista che le usano tutte le star e le influencer sui social. A destare tante risate però è stato quando durante un vorticoso ballo sul palco sabato sera ha perso la coda di cavallo. Vedendo le extension volare via dalla sua testa, ad Elodie è scappato inevitabilmente un sorriso, ma senza perdersi d’animo ha reagito con grande classe ed eleganza. Con molta disinvoltura si è toccata la coda di cavallo “corta” e ha continuato a cantare e ballare, come se nulla fosse successo.

In questa occasione la cantante ha dato un bell’esempio a tutti i fan presenti, dimostrando che non importa ciò che ci accade ma come reagiamo agli imprevisti che ci accadono. Sono le nostre reazioni a segnare la nostra vita quotidiana e forgiare il nostro carattere.