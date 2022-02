7 modi per rispettare la tua risoluzione di perdita di peso per il nuovo anno

L’anno 2021 è ormai finito e siamo tutti nel 2022 in attesa di ciò che ha da offrirci! Ma, prima di questo, come ogni anno, dobbiamo avere alcune risoluzioni per il nuovo anno.

Una risoluzione per il nuovo anno è una pratica comune in cui una persona desidera fare qualcosa o cambiare qualcosa per realizzare un obiettivo personale o migliorare la propria vita. Tra tutte le diverse risoluzioni che le persone tengono, la “perdita di peso” è la più comune!

Molte persone mantengono la risoluzione di perdere peso nel prossimo anno.

Secondo uno studio, circa 2,1 miliardi di persone sono in sovrappeso o obese nel mondo e questo significa che l’obesità è una condizione molto comune nella nostra popolazione globale.

Quindi, questo rende molto ovvio che molti di noi si risolvono a perdere peso, ogni anno!

Decidere e mantenere una risoluzione è molto facile e tutti possono farlo ma, quando si tratta di attenersi alla risoluzione e seguirla fino a quando i risultati desiderati sono raggiunti è una cosa molto difficile da fare! Ma non preoccupatevi più! Ti abbiamo coperto! In questo articolo, stiamo condividendo i migliori consigli per attenersi alla risoluzione del nuovo anno di perdere peso!

1. Avere obiettivi realistici

Per iniziare con il tuo piano di perdita di peso, devi prima stabilire obiettivi realistici e con questo intendiamo dire, avere quegli obiettivi che possono effettivamente essere raggiunti!

Per esempio, mangiare più verdure, iniziare una dieta keto, perdere 3 kg in un mese, ecc. Questo tipo di obiettivi sono raggiungibili, mentre, se ti poni l’obiettivo di essere in forma e avere un corpo tonico in una settimana, non è proprio possibile!

Quindi, pianifica i tuoi obiettivi con saggezza!

2. Impostare una routine

Dopo aver fissato i tuoi obiettivi, devi pianificare la tua routine quotidiana! Impostala secondo le tue preferenze, in modo che sia più facile da seguire.

Pianifica sempre la tua routine in modo intelligente perché questo è un passo molto importante per attenersi alla tua risoluzione di perdita di peso!

3. Rendere la preparazione dei pasti parte della tua routine

Investi qualche ora del tuo tempo ogni fine settimana o all’inizio di ogni settimana per pianificare e preparare il maggior numero possibile di pasti settimanali.

Tenere gli alimenti sani a portata di mano rende molto più facile attenersi ai propri obiettivi.

Se avete in frigo verdure tagliate, proteine grigliate e cereali preconfezionati, non avrete mai una scusa per barare.

La ricerca dimostra che decidere cosa mangiare con largo anticipo rispetto al momento in cui si è famelici e inclini a mangiare qualsiasi cosa si veda per prima, o si è in un ristorante e si sta per ordinare, può aiutare a fare scelte più sane e in linea con i propri obiettivi di perdita di peso.

4. Prendere un integratore bruciagrassi

La parte più difficile della dieta è che quando sei a dieta ti senti costantemente affamato e stanco. Un integratore brucia grassi di alta qualità può aiutarti ad affrontare questi problemi.

I bruciagrassi funzionano fondamentalmente in 3 modi. In primo luogo riducono l’appetito in modo da non sentire la fame, poi aumentano il tuo metabolismo e infine ti danno l’energia per fare le tue faccende quotidiane anche se stai mangiando meno.

I bruciagrassi non sono pillole magiche ma sicuramente possono rivelarsi un aiuto. Un integratore di alta qualità è Slim4vit. È un integratore completamente naturale e ha ingredienti come il tè verde, la Garcinia Cambogia, le bacche di Acai che hanno dimostrato di ridurre l’appetito e aumentare il metabolismo.

5. Esercitarsi regolarmente

L’esercizio fisico e il mangiare bene vanno di pari passo. Più sei attivo, più ti sentirai pieno di energia e di potere.

Se fai altre scelte di vita positive [come l’esercizio fisico], allora la salute generale e la cura di sé diventano prioritarie e sarà più probabile che tu le porti avanti in tutte le aree della tua vita, compreso ciò che mangi.

Mentre per perdere peso è necessario ripulire la propria dieta e mangiare porzioni appropriate all’interno di un intervallo calorico specifico, fare esercizio fisico può stimolare il metabolismo, aumentare la quantità di massa muscolare magra (leggi: alla fine sembrerai in forma, non solo più magro) e aiutarti a mantenere un corpo complessivamente più sano e funzionale.

L’esercizio fisico e una maggiore attività quotidiana (camminare, fare le scale, pulire la casa, andare in bicicletta) possono aiutare a migliorare la qualità del sonno, le prospettive mentali, l’autostima e la produttività.

6. Usare le app

Sei sempre sul tuo telefono, quindi, perché non usarlo per raggiungere i tuoi obiettivi di perdita di peso?

Basta installare le tue app preferite per il fitness e tracciare la tua crescita quotidiana, questo è il modo più semplice per tenere traccia delle tue attività quotidiane.

7. Registra il tuo viaggio di perdita di peso

Prendi una penna e un taccuino! Inizia a scrivere i tuoi progressi quotidiani in quel taccuino.

In questo modo, non solo terrai un registro del tuo viaggio di perdita di peso, ma ti sentirai anche motivato a continuare a lavorare sodo per raggiungere i tuoi obiettivi!