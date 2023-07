A due passi da Frascati, sabbia chiara come alle Maldive: refrigerio assicurato

A pochi passi da Frascati esiste un luogo incantevole che ricorda le Maldive per via della sua sabbia chiara. Di che luogo parliamo?

Dalla sua inaugurazione il 14 luglio, MagicSplash, l’ultima aggiunta a MagicLand, l’epicentro dell’intrattenimento, ha offerto ai visitatori un’esperienza straordinaria e senza pari.

Questo nuovissimo parco acquatico offre un’atmosfera serena e rinfrescante, consentendo agli ospiti di rilassarsi e ringiovanire in un ambiente unico di ispirazione caraibica.

I visitatori hanno la possibilità di entrare nel nuovo parco acquatico attraverso due diversi ingressi. Il primo è un punto di accesso designato che comprende un ampio parcheggio con oltre 400 posti disponibili.

In alternativa, gli ospiti possono anche ottenere l’ingresso al parco acquatico dall’interno di MagicLand acquistando un biglietto combinato.

MagicSplash si distingue per le sue caratteristiche distintive. In primo luogo, comprende una vasta distesa di quasi 40.000 metri quadrati, che equivale alla dimensione di 7 campi da calcio.

All’interno di questo vasto spazio, sono state meticolosamente piantate più di 16.000 piante tropicali, tra cui una sorprendente serie di 100 palme che raggiungono un’altezza di oltre 5 metri.

Inoltre, l’area vanta un’abbondanza di altra flora esotica come banani e bambù, creando un’atmosfera davvero incantevole.

MagicSplash significa molto spazio, comfort e divertimento

MagicSplash offre una caratteristica unica all’interno dei suoi locali: una vera e propria spiaggia chiamata Playa del Sol, che si estende per quasi 10.000 metri quadrati.

La creazione di questa spiaggia ha richiesto ben 5.000 tonnellate di sabbia, che sono state trasportate utilizzando 140 camion.

Tuttavia, questa non è solo una normale sabbia. È stato meticolosamente scelto per essere eccezionalmente bianco e per evitare il surriscaldamento sotto il sole.

Ciò garantisce un comfort ottimale per tutti i visitatori di MagicSplash, compresi i più piccoli, che possono godersi la spiaggia senza la preoccupazione di scottarsi i piedi.

L’ampio litorale presenta un’abbondanza di ombrelloni in paglia organica e una moltitudine di comodi lettini.

Inoltre, è stata prestata particolare attenzione per garantire il massimo comfort: gli spazi tra ogni ombrellone sono eccezionalmente ampi, si estendono su oltre 10 metri quadrati, superando le dimensioni tipiche dei tradizionali stabilimenti balneari.

Desidero ringraziare Onda del Caribe, una piscina ad onde di 2.000 mq (equivalenti a 5 campi da basket) che produce onde straordinarie che superano l’altezza di 1,5 metri.

Questa piscina ad onde è la più grande del suo genere nel centro-sud Italia.

I bambini possono divertirsi nell’emozionante Tiki Bay, un parco giochi acquatico con sei imponenti scivoli che raggiungono un’altezza di 12 metri, l’equivalente di un edificio di tre piani.

Questi scivoli sono situati all’interno di una spaziosa piscina di quasi 1.000 metri quadrati, con una profondità dell’acqua di soli 20 cm. Inoltre, c’è la deliziosa Laguna Tiburon, uno spray park progettato appositamente per i bambini piccoli.

Inoltre, le famiglie possono prendere parte al divertimento a Cala Tortuga, una collezione di scivoli d’acqua adatti a tutte le età.

MagicSplash significa wellness, relax e esclusività

Se desideri un maggiore senso di isolamento e tranquillità, Playa Paraiso offre un’area esclusiva con ingresso limitato.

Qui i visitatori hanno la possibilità di affittare una delle sei Cabanas disponibili per un giorno. Queste affascinanti strutture, costruite in legno e paglia naturale, offrono un’atmosfera pittoresca.

Ogni Cabana vanta la propria spiaggia privata ed è completamente attrezzata con vari servizi, tra cui un frigorifero rifornito di bevande rinfrescanti, comodi divani, cassaforte personale, lettini e teli da mare.

Inoltre, due delle Cabanas dispongono di vasche idromassaggio private.

Inoltre, per soddisfare le persone che mettono al primo posto il proprio benessere e coloro che sono alla ricerca di tranquillità e ringiovanimento, Bayahibe introdurrà presto un’enorme vasca per l’idroterapia e una magnifica piscina benessere di oltre 400 metri quadrati.

Questa piscina benessere sarà dotata di getti cervicali, idromassaggi, botti per l’idroterapia, sedili effervescenti e persino una spiaggia sabbiosa appartata, offrendo un’esperienza piacevole e rilassante all’interno di un’oasi serena.

È importante notare che l’accesso a quest’area sarà limitato a persone di età pari o superiore a 16 anni, garantendo privacy e relax ottimali.

Sicurezza e igiene garantiti, ma anche zone ristoro

Per garantire un ambiente ottimale e sicuro, un team di 35 bagnini vigila diligentemente sul benessere di tutti i presenti.

Per accedere alla piscina ad onde i bambini di altezza inferiore a 120 cm devono essere sempre accompagnati dai genitori.

Inoltre, sono tenuti a indossare un giubbotto di salvataggio, che viene opportunamente fornito gratuitamente.

Ad eccezione di un’area appositamente designata e chiaramente contrassegnata da cartelli, è severamente vietato fumare in tutte le aree del parco.

In conclusione, a MagicSplash è vietato offrire cibi e bevande esclusivi di aree designate per l’acquisto e il consumo.

C’è una vasta e diversificata gamma di opzioni alimentari disponibili in numerosi chioschi. Questi stabilimenti offrono una varietà di piatti come hamburger, pizza, hot dog, insalate, panini, macedonie, granite, gelati saporiti e snack.

Inoltre, servono bevande rinfrescanti tra cui bibite fresche, deliziosi cocktail e succhi di frutta. Da segnalare che sono sempre disponibili anche menù vegetariani e per celiaci.

Calendario, biglietti e orari di apertura

MagicSplash sarà attivo tutti i giorni fino al 10 settembre, dalle 10:00 alle 19:00 e dalle 10:00 alle 18:00 a settembre.

I biglietti sono acquistabili alle biglietterie o online su magicland.it, dove sono proposti a partire da 14,90 euro per l’intera giornata o 9,90 euro per l’ingresso alle 14.00.

Ci sono diverse opzioni disponibili per i visitatori che desiderano sperimentare sia MagicSplash che MagicLand.

Queste opzioni includono l’acquisto di un biglietto unico che garantisce l’accesso a entrambi i parchi, l’ottenimento di un biglietto giornaliero per MagicSplash e un biglietto serale per MagicLand, oppure l’acquisto di un biglietto pomeridiano per MagicSplash e un biglietto serale per MagicLand.

C’era il desiderio tra i vari funzionari di diverse istituzioni di partecipare al taglio del nastro. Tra questi il ​​senatore Giorgio Salvitti, l’assessore regionale Giancarlo Righini, l’assessore regionale Marika Rotondi e il sindaco di Valmontone Veronica Bernabei.