Abusi sessuali in Vaticano, la confessione choc di una suora: abusata per anni da un prete

Abusata per anni, con violenze che duravano anche ore. “Sei un dono di Dio”, questo le diceva per giustificare l’orrore a cui la sottoponeva. E’ questo il drammatico racconto di una suora francese: il suo aguzzino era il parroco, mai accusato di violenza e che esercita ancora la sua carica.

Leggi anche: Roma: violenta, picchia e perseguita l’ex, arrestato 57enne

Abusi sessuali a una suora, “sei un dono di Dio”: il racconto choc

Emergono sempre di più le storie degli abusi sessuali in Vaticano: questa volta il racconto, riportato da “Fuori dal Coro” e Messaggero, riguarda suora francese. Quello che dice è shockante: la povera donna è stata abusata per anni da un parroco. Un uomo che è ancora libero e ancora sacerdote, in quanto non è stato mai accusato di violenza. Riportiamo alcune delle parole della suora: «Nel confessionale mi spingeva contro il muro e poi si sfregava contro di me», e, ancora: «Faceva del mio corpo quello che voleva. Le violenze duravano ore e ore. C’erano cose che erano davvero perverse e io non potevo ribellarmi, ero come paralizzata. Era disgustoso. A volte mi chiedeva di urinare sopra di lui. Il prete mi diceva che ero un dono di Dio e gli servivo per sfogare le sue pulsioni sessuali». Alla domanda, poi, su come si sente nel sapere che il suo aguzzino è ancora in libertà, la suora risponde: «Vorrei solo che questo orrore finisse. Dopo tutto quello che ho subito, dopo le violenze, gli abusi. Questo posto non mi appartiene più».

(Foto di repertorio)