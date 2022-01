Roma: violenta, picchia e perseguita l’ex, arrestato 57enne

L’ha seguita, molestandola, ma in precedenza l’aveva picchiata e violentata. E’ quanto accaduto a una donna in via Veneto, a Roma. Autore del terribile fatto un uomo di 57 anni, ex compagno della vittima. Su di lui pendeva già una denuncia per molteplici atti persecutori che vanno, per l’appunto, dalla violenza privata alla violenza sessuale. La donna, accortasi di essere seguita, si è rintanata in un ristorante e ha chiamato le forze dell’ordine, le quali hanno provveduto a rintracciare il 57enne e arrestarlo.

Leggi anche: Roma, la fidanzata lo lascia e lui si arrampica sui tubi del gas per fare pace: 43enne precipita dal 3° piano, è gravissimo

Violenza di genere a Roma: l’antefatto

Ancora un caso di violenza di genere: il fatto, questa volta, è avvenuto a Roma, precisamente in via Veneto. Per risalire all’inizio della vicenda, tuttavia, è necessario fare un passo indietro: la vittima aveva recentemente presentato una querela nei confronti dell’ex compagno, un uomo di 57 anni. Le accuse erano di molteplici atti persecutori che vanno dalla violenza privata alla violenza sessuale. Nonostante ciò, però il 57enne non si è fermato, anzi. Risale e non molto tempo fa l’ultimo evento, quello che ha portato all’arresto dell’uomo: la donna, vittima degli abusi, era uscita dalla sua casa. E’ stato allora che ha notato il suo aguzzino, ma solo una volta giunta a destinazione, dopo aver preso un taxi, si è accorta di essere stata seguita. E’ così corsa all’interno del ristorante, luogo della sua destinazione, e ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Leggi anche: Roma, viola i divieti e va sotto casa della ex, poi la minaccia: arrestato 33enne

L’arresto della polizia

Sul posto sono così intervenuti gli agenti del II Distretto di Polizia di Stato Salario, i quali hanno trovato il 57enne tra le auto parcheggiate nei pressi del locale. L’uomo, considerando anche i pregressi, è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura. Questa terribile vicenda fa eco a quanto accaduto nelle ultime ore: è l’ennesimo caso di violenza di genere. E’ recente, infatti, la notizia della donna morta in zona San Paolo a seguito dei maltrattamenti subiti dall’ex. Una vicenda con un epilogo diverso, ma che rientra in un caso analogo.

(Foto di repertorio)