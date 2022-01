Affari Tuoi 2022, Amadeus conduce con la moglie Giovanna Civitillo: quando va in onda, orario e anticipazioni

Affari tuoi 2022: ecco le novità! A condurre lo show del sabato sera sarà proprio Amadeus. Il presentatore quest’anno sarà anche alla guida del Festival di Sanremo, per la terza volta nella sua carriera, ma non intende fermarsi. Infatti lo ritroveremo anche su Affari Tuoi formato famiglia, il nuovo format di un programma che ha catturato per anni i telespettatori di Rai1. Lo scorso anno lo show era stato affidato a Carlo Conti mentre per il 2022 è previsto proprio Amadeus.

Affari Tuoi 2022: ecco tutte le novità

Ma Amadeus non sarà solo: al suo fianco, infatti, troveremo anche Giovanna Civitillo, sua moglie. “Saremo insieme. Ama conduce, io sono un po’ la sua spalla”, queste le parole di Giovanna. E se Amadeus è inarrestabile lo stesso si può dire di lei: infatti tornerà anche in Oggi è un altro giorno (programma del primo pomeriggio sempre su Rai1, condotto da Serena Bortone). Tutto all’insegna della televisione per la coppia: del resto proprio sul piccolo schermo è avvenuto il loro primo incontro, durante L’Eredità. Affari tuoi 2022 resterà in prima serata, andando in onda subito dopo il Festival di Sanremo ogni sabato. Questo, ovviamente, a partire dal 12 febbraio 2022. Una novità molto simpatica per questa edizione riguarda proprio le modalità di gioco: infatti accanto ai concorrenti ci saranno anche le loro famiglie, che li aiuteranno a portare a casa un premio più congruo.