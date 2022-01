Sanremo 2022, quanto guadagna Amadeus al Festival: importo stipendio direttore artistico e conduttore

Sanremo 2022: è tutto pronto per l’appuntamento con il festival più atteso dell’anno. Quali brani proporranno i cantanti più famosi? Ci saranno nuovi talenti da scoprire? C’è grande curiosità non solo per la musica ma anche per gli outfit, gli sketch e molto altro ancora. Scopriamo di più insieme.

Sanremo 2022: il ritorno di Amadeus

Ancora una volta, anche per la 72esima edizione del festival della musica italiana, a dirigere da palco dell’Ariston ci sarà “Amadeus”, nome d’arte per Amedeo Umberto Rita Sebastiani. Questa è la terza volta che sarà presentatore del festival. Quando comparve per la prima volta, nel 1951, il conduttore fu Nunzio Filogamo, ma il presentatore più famoso fu Pippo Baudo (che, a oggi, detiene il primato con ben 13 edizioni).

La polemica economica

Nonostante sia un programma amatissimo, il Festival di Sanremo non è esente da polemiche e critiche. Quest’anno l’argomento bollente riguarda l’aspetto economico: secondo tanti italiani, infatti, il festival sarebbe uno speco di soldi non indifferente. La polemica verte sul fatto che, dato il momento, molti si interrogano se sia il caso di spendere così tanto dato il periodo problematico. Nell’occhio del ciclone soprattutto proprio il presentatore: solo per Amadeus, infatti verranno spesi 600.000 euro. Una cifra esorbitante, ma che non rientra nel record delle spese fatte dal festival: infatti ci sono stati presentatori che hanno guadagnato molto di più: per esempio Paolo Bonolis (oltre un milione di euro), o la valletta Michelle Hunziker (un milione di euro nella 68esima edizione).