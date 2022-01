Biglietti Sanremo 2022, quanto costano e dove comprarli: info e prezzi

Sanremo. Ci siamo quasi. Uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani sta per fare finalmente il suo ingresso e manca pochissimo ormai. Stiamo parlando, senza ombra di dubbio, del Festival di Sanremo che, con gli anni, è stato posticipato al mese di febbraio. Sono 5 le giornate in cui si svolgerà il festival della canzone italiana più famoso al mondo. Giornate dedicate alla musica italiana, alla sua canzone, al passato ed al presente. Si, perché da tempo ormai sul palco dell’Ariston sfilano sia i Big sia le nuove proposte del panorama contemporaneo.

Come partecipare dal vivo a Sanremo

Inoltre, come molti sapranno, a partire da quell’ormai lontano maggio del ’56, l’evento di Sanremo è diventano anche l’anticamente di un format esteso anche alle nazioni europee: l’Eurovision Song Contest. Così, i vincitori delle edizioni di Sanremo parteciperanno anche all’Evento Europeo rappresentando l’Italia in un contesto internazionale. Tra le vittorie più famose ricordiamo quella dei Mäneskin che hanno catturato tutti e col brano ‘zitti e buoni’ si son aggiudicati la vittoria. Altri vincitori son stati Toto Cutugno (1992) e Gigliola Cinquetti (1964). Dunque, la data c’è, e da tempo ormai. Il Festival di Sanremo 2022, infatti, andrà in onda, in diretta, sulla rete nazionale per eccellenza, ovvero la Rai, dall’1 al 5 febbraio. Ma come parteciparvi fisicamente? Scopriamolo insieme.

Come compare i biglietti

Purtroppo, è necessario sottolinearlo, non siamo ancora fuori dalla pandemia. Dunque, anche quest’anno ci saranno delle limitazioni. La disponibilità stessa dei posti sarà limitata, così come anche il tempo dell’acquisto. Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente dalla sito ufficiale (https://sanremofestival.info/), fino ad esaurimento posti. Sarà necessario, certo, un documento identificativo, compilare diversi campi, e sarà possibile acquistare un massimo di 2 abbonamenti per nominativo per le 5 serate. C’è anche l’opportunità, durante la compilazione, di selezionare la postazione prescelta tra platea (1° o 2° settore) e galleria. Sarà ovviamente il posto a sedere, la postazione scelta, a determinare la differenza di costo. Per il posto in platea il prezzo è di 1290,00€; 672,00€ per stazionare in galleria.