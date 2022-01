Festival di Sanremo 2022, quanto costa, spese, pubblicità e biglietti: tutti i numeri

Tra poche settimane debutterà il Festival di Sanremo, giunto alla sua 72esima edizione. Un appuntamento fisso, una tradizione per gli italiani con il palco dell’Ariston che dal 1 al 5 febbraio 2022 si illuminerà e vedrà salire tantissimi artisti. Ma quanto costano i biglietti? Quali sono i guadagni da sponsor e pubblicità? Scopriamolo insieme!

Quanto costa il Festival di Sanremo 2022?

I costi del Festival vengono ‘ammortizzati’ con sponsor e pubblicità. Ma quanto guadagna Amadeus, che sarà alla conduzione di Sanremo per la terza volta consecutiva? Se lo domandano in tanti e, se dovessero essere confermate le cifre dello scorso anno, il suo compenso si aggira tra i 500 e i 600 mila euro.

Quanto costano i biglietti per Sanremo 2022?

Ritorna il pubblico in sala al Festival di Sanremo. Per assistere dal vivo allo show nelle prime quattro serate si va dai 100 euro della galleria ai 180 della platea, mentre per la serata finale si possono spendere addirittura 320 euro in galleria e ben 660 in platea. Per chi, invece, ha intenzione di essere presente per tutte e cinque le serate c’è l’abbonamento di 672 euro in galleria e 1.290 in platea.