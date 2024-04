Quanto costa comprare casa vicino al Colosseo? La tabella dei prezzi al mq

Chi non vorrebbe avere una casa con vista su uno dei grandi monumenti italiani? Il discorso assume ancor maggiore rilevanza se si parla della Città Eterna: il Campidoglio, Piazza Navona, Piazza di Spagna, fino ai Fori e ovviamente al Colosseo. Diamo uno sguardo allora al mercato immobiliare in queste zone.

Visitare una città e trovare un albergo esclusivo a due passi dai luoghi simbolo. Hotel di lusso, magari con SPA e centro benessere, e chiaramente una vista da mozzare il fiato. Il mercato dei viaggi & del turismo offre un settore interamente dedicato a chi vuole concedersi svago e relax immerso – letteralmente – in storia e natura, sfruttando le numerose location esclusive situate nei punti strategici delle città più gettonate.

Un discorso che si può benissimo estendere anche nell’ambito degli eventi – dai matrimoni passano per feste private e convention aziendali – o a quello immobiliare. Ed è di quest’ultimo in particolare che ci concentreremo in questo articolo.

Lo studio

Sì perché un recente studio si è occupato di stilare una tabella con i prezzi delle abitazioni vicino ai grandi monumenti delle città, con focus in particolare su sette città italiane. In questa analisi sono rientrati gli immobili situati nel raggio di 10 minuti a piedi da ciascun edificio di rilevanza storica: per Roma è stato individuato e scelto quale punto di riferimento il Colosseo.

Sono rientrate poi nell’approfondimento, condotto dagli esperti del settore Immobiliare.it/Insight, Milano (Duomo), Pisa (la Torre), Venezia (Piazza San Marco), Firenze (Ponte Vecchio), Verona (l’Arena) e Torino (Mole Antonelliana). In cima alla classifica troviamo il capoluogo lombardo dove per un’abitazione si sborsano ben 3.000 euro in più al mq rispetto alla Capitale.

Quanto costa comprare casa vicino al Colosseo: prezzi

Partiamo allora proprio dalla Città Eterna e dal confronto con Milano. Ebbene, una casa nei pressi del Colosseo, e dunque se non proprio “con vista” comunque a portata di passeggiata, costa in media fino a 6.400 euro al mq. Il che la rende la seconda città più cara secondo questa speciale classifica più cara in Italia: al vertice c’è per l’appunto Milano dove per comprare un immobile vicino al Duomo servono 9.700 euro/mq.

In ogni caso, in entrambe le situazioni, il prezzo è di gran lunga superiore al costo di altre abitazioni nel resto della stessa città (qui invece trovate la nostra guida su quanto costano gli affitti a Roma): per Milano siamo attorno ai 5.364 euro/mq di media mentre nella Capitale per un immobile si scende fino a 3.359 euro (a Firenze invece siamo in una sorta di via di mezzo con 4.187 euro).

Vivere vicino ai grandi monumenti italiani: le altre città

Viste le prime due posizioni diamo uno sguardo al resto della classifica andando a vedere le tabelle dei prezzi delle altre città d’arte considerate. Al terzo posto si piazza Firenze mentre a chiudere la classifica c’è Pisa.