Quando inizia Sanremo 2022? Data, orario e dove vedere la diretta tv e streaming del Festival della canzone italiana

Mancano pochissimi giorni e presto su Rai 1 debutterà la 72esima edizione del Festival di Sanremo, un appuntamento fisso, una tradizione per gli italiani che ogni anno seguono una delle kermesse musicali più famose di sempre. Ma quando inizia? E dove vedere la diretta in tv e in streaming? In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili, dai cantanti in gara agli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston durante le cinque e attese serate.

Quando inizia Sanremo 2022? Le date e gli orari

Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Amadeus. Con lui, durante le cinque serate, ci saranno: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Il Festival prenderà il via il 1 febbraio e terrà compagnia al pubblico fino a sabato 5, giorno in cui verrà decretato il vincitore: tutte le serate, lo ricordiamo, inizieranno intorno alle 20.50, mentre il termine sarà oltre l’una quasi sicuramente.

Chi sono gli ospiti di Sanremo 2022?

Sono già stati svelati e, poi, confermati i nomi dei primi ospiti del Festival di Sanremo 2022. Sul palco dell’Ariston ritorneranno i Maneskin, che hanno trionfato l’anno scorso. Poi sarà la volta di Cesare Cremonini, Laura Pausini e dell’attore comico Checco Zalone. Per uno spettacolo da non perdere!