Albero cade e danneggia uno stand del lungotevere (FOTO)

Momenti di apprensione questa mattina a causa della caduta di un ramo e parte di un albero sulla golena del fiume Tevere. Sul posto per mettere in sicurezza l’area è tempestivamente giunta la Polizia Locale.

Albero caduto in via Triboniano: cosa è successo

Come anticipato, questa mattina intorno alle 4.30 la Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta per la caduta di un ramo e di un pezzo di tronco in Via Triboniano, lato Castel Sant’Angelo.

Qui una parte del platano è precipitata sulla banchina del fiume Tevere, occupando una vasta area della riva destra e una parte è invece caduta su di uno stand, danneggiandone la copertura e l’intelaiatura in ferro.

L’intervento dei soccorsi

Gli agenti del I gruppo Prati sono stati impegnati nella parte sovrastante il fiume, mentre quelli del Reparto Tutela Fluviale della Polizia Locale hanno messo in sicurezza l’area sottostante , interdicendo l’accesso ciclo pedonale tra Ponte Sant’Angelo e Ponte Umberto. Sul posto il Servizio Giardini e Ama, che hanno provveduto ripristinare lo stato dell’area. Riaperta al transito la golena, immediatamente ripulita.