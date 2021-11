Alessandro Siani: chi è, età, carriera, film, figli, chi è la moglie, vita privata, spettacoli, Instagram, Verissimo

Tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con Verissimo, in onda oggi: domenica 28 novembre 2021. Il programma condotto da Silvia Toffanin che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, tutti con una storia emozionante da raccontare. Tra i tanti che entreranno in studio c’è anche Alessandro Siani: ma conosciamolo meglio!

Alessandro Siani è uno degli attori più conosciuti e amati dal pubblico italiano, per la sua simpatia e bravura. Il suo vero nome è Alessandro Esposito. E’ nato a Napoli il 17 settembre del 1975 sotto il segno della Vergine. Alessandro Siani prima di diventare famoso si esibisce nel “Tunnel Cabaret”, lo storico locale di Napoli, grazie al quale riesce a conquistare, nel 1995, a soli 20 anni, il Premio Charlot come miglior cabarettista dell’anno. Inizia a lavorare nelle TV locali, riuscendo a diventare molto conosciuto in tutta la Campania e nell’intero sud Italia.

Ma la fama a livello nazionale arriva nel 2006, quando ottiene un ruolo come protagonista nel film “Ti lascio perché ti amo troppo”. Sempre nel 2006 appare nel cinepanettone “Natale a New York”, esperienza che ripeterà con “Natale in crociera”. Riesce però ad arrivare nel cuore di tutti gli spettatori nel 2010, grazie all’enorme successo di “Benvenuti al sud” e del suo sequel, l’anno dopo, “Benvenuti al nord”, con Valentina Lodovini e Claudio Bisio. Alessandro Siani: chi è la moglie, vita privata, figli Della vita privata di Alessandro Siani non si sa quasi nulla, dal momento che non ha mai voluto rilasciare interviste sul suo matrimonio, sulla moglie e su i suoi figli. Sua moglie dovrebbe avere circa 40 anni: da indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti quando Siani non era ancora famoso. La coppia è sempre stata molto lontana dai pettegolezzi, anche per proteggere le loro due figlie, di cui non si conoscono né i nomi né l’età.

Alessandro Siani non ha un profilo Instagram ufficiale, ma tantissime fanpage.