Tramite amicizia di Alessandro Siani al cinema: ecco quando esce, cast e trama

Proprio oggi, nella giornata in cui si celebra l’amore, martedì 14 febbraio 2023, c’è la prima nelle sale cinematografiche italiane di un film dedicato sì ad un sentimento importante, ma non all’amore, bensì all’amicizia. Stiamo parlano senza dubbio della commedia ‘Tramite amicizia’, scritta, diretta e interpretata da Alessandro Siani e che ha tutte le carte in regola per essere un successo. Insieme a lui, sullo schermo cinematografico, anche Matilde Gioli, Max Tortora e Maria Di Biase.

‘Tramite amicizia’, da oggi nelle sale

La trama di ”Tramite amicizia” ruota tutta intorno al suo protagonista Lorenzo, il titolare di un’agenzia specializzata dell’offrite ai propri clienti degli amici a noleggi – proprio l’agenzia si chiama appunto ”Tramite amicizia”. Certo, si tratta di un’attività curiosa, ma certamente molto redditizia, fin quando non arriva però lo spettro di una crisi imminente: i familiari di Lorenzo, tutti dipendenti di una fabbrica di dolci, lo assumono per diventare amico del proprietario. Questi è un uomo difficile, depresso, che si sente solo e che crede, ormai, che l’unica soluzione ai suoi problemi sia quella di vendere la sua attività, mettendo però a rischio centinaia di posti di lavoro. Il compito dell’amico a noleggio sarà quello di raddrizzare la sua vita e il suo umore.

Ma come nasce l’idea per il film?

Alessandro Siani stesso ha raccontato in che modo è sorta l’idea di fare un film del genere, con questa idea portante alla base. L’attore comico, infatti, ha dichiarato di essere rimasto colpito, qualche tempo fa, da un articolo che descriveva l’esistenza di un’agenzia giapponese incaricata di gestire gli amici in affitto, e da qui pare sia nato lo spunto principale per la sua idea sulla sceneggiatura di ‘Tramite amicizia’, grazie anche all’aiuto di Gianluca Ansanelli e Fabrizio Testini. Poi, sul tema, lo stesso Siani ha aggiunto: “Quanti amici hai? A quanti di loro diresti tutti i tuoi segreti? E sei sicuro che nessuno di loro ti tradirebbe mai? Da queste enigmatiche domande nasce la mia idea di sviluppare un film sull’amicizia. Non una storia favolistica come lo erano i miei film precedenti ma un racconto semplice e onesto su un sentimento che sta perdendo sempre di più valore nell’epoca dei social”.