Arriva lo show “Costa Power” di Antonello Costa al Teatro Roma. Ecco tutte le info su orari e biglietti

È in arrivo lo spettacolo varietà “Costa Power” che intrattiene centinaia di italiani a suon di risate con uno show simpatico e frizzante, proposto dal comico Antonello Costa. Le nuove date saranno al Teatro Roma dal 17 al 26 febbraio 2023. Ecco tutte le info sullo spettacolo e i biglietti.

Arriva il “Costa Power” di Antonello Costa

Sta per andare in scena uno degli spettacoli di cabaret italiani più amati degli ultimi mesi, interpretato e diretto dal comico siciliano Antonello Costa. L’attore, con il suo stile unico ed inimitabile, riesce sempre a far divertire e strappare sorrisi. Lo stile cabarettistico ha conquistato il pubblico di tutta Italia con una comicità d’altri tempi e quel talento che lo rende un comico in via d’estinzione. Sul palco non mancano gli omaggi a Totò, Charlie Chaplin e Michael Jackson tra interpretazioni e balli. Al suo fianco ci sarà sempre la soubrette Annalisa Costa, la sorella con cui ormai da anni gira i teatri di tutta Italia, dalla spalla comica Pierre Bresolin e da un incredibile corpo di ballo dalle coreografie pirotecniche.

Lo show al teatro Roma: info su orari e biglietti

Lo spettacolo sta facendo record di vendite al botteghino e Antonello Costa promette due ore di pura energia in uno show articolato in una serie di performance estratte dal celebre repertorio e altri sketch che sono assolute novità. Da Petrolini a Fred Astaire passando per Renato Rascel, Tony Fasano, Ramon e tanti altri, per uno show formato famiglia che unisce la magia del teatro a momenti di comicità. Insomma, canti balli e risate per una serata leggera in compagnia. Lo spettacolo ci sarà dal 16 al 27 febbraio al Teatro Roma, gli orari saranno: 17, 17:30 oppure le 21. Il biglietto è unico e costa 25 euro Siete pronti ad una serata di risate?