Alex Sure, chi è la moglie: età e vita privata del rocker di The Voice Senior

Nuovo appuntamento con il salotto pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00. Tra i tanti ospiti della puntata ci sarà anche Alex Sure, talento che abbiamo ammirato nel corso dell’ultima edizione di The Voice Senior. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? E’ sposato? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo sulla vita privata del rocker Alex Sure di The Voice Senior

Il suo vero nome intanto è Alessandro Sicuro. Classe 1959 è nato a Padova. Si è contraddistinto per il suo look e per le sue performances da vero rocker che ne hanno fatto uno dei protagonisti indiscussi di The Voice Senior dove si è classificato al terzo posto. Appassionato di musica fin da bambino Alessandro ha fatto del canto la sua vita: poi, all’età di 64 anni, è arrivata la grande occasione con il programma spin off di The Voice dedicato agli over 60. In carriera ha pubblicato ben quattro album e suonato su tanti palcoscenici. Sulla sua vita privata invece non si sa molto: ma qualcosa è comunque trapelato, specie sulla moglie.

Chi era la moglie di Alex Sure

Sulla sua sfera privata come detto non si hanno molte informazioni. Sappiamo però che il cantante purtroppo è vedovo. Alla cara moglie Alex Sure ha dedicato uno dei suoi tatuaggi.

Curiosità, il rocker di The Voice sui social

Alex Sure è presente sia su Instagram che su Facebook. Il suo profilo ufficiale su Instagram è @alexsure_official). Su Facebook lo troviamo invece con questa pagina Alex Sure Official. Tanti i followers su entrambe le piattaforme dove pubblica aggiornamenti sulle sue attività soprattutto live. Dopo la fine della trasmissione di The Voice Senior ha dichiarato: