Chi ha vinto The Voice Senior 2023? Chi è il vincitore e classifica dopo la finale di venerdì 3 marzo

Chi è il vincitore di The Voice Senior 2023? Sembrava così lontana, eppure la finalissima del talent show che premia le voci over 60 e che ha visto per settimane alla conduzione Antonella Clerici, con la sua spontaneità che conquista tutti, è arrivata. E venerdì 3 marzo è stato decretato il vincitore della finalissima. Chi ha trionfato? E com’è la classifica?

Chi è il vincitore di The Voice Senior 2023

Dopo la semifinale, per i concorrenti rimasti in gara è arrivata l‘ultima puntata. E, quindi, l’ultima possibilità di salire sul palco e di esibirsi con i brani assegnati dai rispettivi coach. Chi ha trionfato e ha vinto la seconda edizione? A giudicarli e ad eleggere il vincitore è stato il pubblico da casa, tramite il televoto, ma al centro della sfida ci sono stati anche i giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri, che dopo aver lavorato con i concorrenti per mesi, hanno continuato a darsi battaglia.

La vincitrice dell’edizione 2023 di The Voice Senior è Maria Teresa Reale del team di Clementino

Ma ecco chi erano i cantanti andati al duello finale:

Lisa Manosperti (Team Loredana Bertè)

Maria Teresa Reale (Team Clementino)

Alex Sure (Team Clementino)

Emilio Paolo Piluso (Team I Ricchi e Poveri)

Cosa si vince e qual è il premio finale

Il vincitore di The Voice Senior avrà la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma con l’etichetta discografica Universal Music. Insomma, niente male. Ma chi è diventato il vincitore di questa edizione? Tutte le repliche, in attesa della classifica finale, sono disponibili in streaming e on demand su Rai Play. Maria Teresa Reale potrà quindi realizzare e pubblicare almeno una registrazione a carico di Universal Music Italia.