The Voice Senior, anticipazioni finale 3 marzo 2023: concorrenti, squadre e ospiti, chi vince

Ci siamo, manca poco alla serata finale di The Voice Senior! Alla conduzione del talent – che premia le più belle voci over 60 d’Italia – troviamo uno dei volti più amati e noti del piccolo schermo, ovvero Antonella Clerici che anche domani sera sarà pronta a regalare ai propri affezionati telespettatori un momento musicale ricco di emozioni e colpi di scena. Ricordiamo che l’appuntamento è fissato per domani, venerdì 3 marzo, in prima serata su Rai 1. La trasmissione è disponibile anche in streaming su Rai Play.

The Voice Senior 2023: cast concorrenti, ecco le squadre dei coach

Cosa vedremo nella puntata finale di The Voice Senior?

Le emozioni e i colpi di scena non mancheranno nella finalissima di The Voice Senior che per i cantanti in gara rappresenta l’ultima occasione, lo sprint finale per dimostrare il proprio talento sperando di far breccia nel pubblico a casa. Ebbene si, ad eleggere il vincitore di The Voice Senior non saranno più i giudici che hanno accompagnato i concorrenti lungo tutto il loro percorso ma il pubblico da casa mediante il televoto. La sfida è dunque aperta e si preannuncia agguerrita non solo da parte degli artisti ma anche per quel che riguarda i coach stessi, i quali sono pronti a darsi battaglia per fare in modo a trionfare sia uno dei propri talenti.

Il super ospite di domani

Durante la trasmissione molto spazio sarà, ovviamente, dato alla musica e alle esibizione dei concorrenti in gara ma non mancheranno gli ospiti in studio, pronti ad allietare il pubblico a casa al quale è demandato il compito di eleggere il vincitore. Super ospite della finalissima di The Voice Senior in onda domani in prima serata su Rai 1 è la cantate Fiorella Mannoia. Ma qual è il premio per il vincitore di The Voice Senior?

Il premio

Il vincitore del talent musicale, colui che sarà riuscito ad entrare nelle grazie del pubblico, avrà la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante la partecipazione al programma tramite l’etichetta discografica Universal Music. Insomma, un’occasione a dir poco preziosa e ghiotta quella che stanno per giocarsi i talenti in gara della nuova, frizzante edizione del programma. La gara è aperta, chi la vincerà?